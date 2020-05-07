Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

Başkanı ameliyat oldu

Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Başkanı , bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.5.2020 19:52 Son Güncelleme: 7.5.2020 20:00 ABONE OL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00'da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

Olympiakoslu Omar Elabdellaoui'dan Galatasaray'a kötü haber!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA