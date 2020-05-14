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Son dakika... 'tan flaş corona virüsü açıklaması! 8 kişi pozitif çıktı...

Son dakika... 'tan son dakika corona virüsü açıklaması geldi. Siyah-beyazlı ekip dün (13 Mayıs), tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan Covid-19 test sonuçlarını duyurdu. Beşiktaş, 8 kişinin salgına yakalandığını açıklarken, bu isimlerin takip ve tedevi sürecinin başladığını belirtti. Öte yandan Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde ise 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsüne yakalandığı ifade edilmişti.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 13:08 Son Güncelleme: 14.5.2020 13:40 ABONE OL
Son dakika... Beşiktaş'tan flaş corona virüsü açıklaması! 8 kişi pozitif çıktı...

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüpten bugün yapılan duyuruya göre ise 8 pozitif vaka daha var.

Geçen hafta çıkan pozitifi vakaların ardından dün tüm futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına test yaptıran siyah-beyazlılar, 8 kişinin daha salgına yakalandığını duyurdu.

Corona virüsüne yakalanan kişilerin kim olduğu ise açıklanmadı.

Son dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı | Video

Yapılan açıklama şöyle:

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

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Son dakika... Beşiktaş'tan flaş corona virüsü açıklaması! 8 kişi pozitif çıktı...
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