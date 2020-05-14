Son dakika... Beşiktaş'tan flaş corona virüsü açıklaması! 8 kişi pozitif çıktı...

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüpten bugün yapılan duyuruya göre ise 8 pozitif vaka daha var.

Geçen hafta çıkan pozitifi vakaların ardından dün tüm futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına test yaptıran siyah-beyazlılar, 8 kişinin daha salgına yakalandığını duyurdu.

Corona virüsüne yakalanan kişilerin kim olduğu ise açıklanmadı.

Son dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı | Video

Yapılan açıklama şöyle:

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."