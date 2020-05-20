Dört büyüklerin gözdesi Cenk Özkaçar için flaş transfer açıklaması

Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar'a Süper Lig'in yanı sıra Avrupa takımlarından da teklifler geldiği açıklandı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, transfer sezonu öncesinde genç oyuncularına gelen teklifler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AVRUPA'DAN TALİPLER VAR

Ajansspor'un derlediği habere göre, Altay'da ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çeken 2000 doğumlu oyuncu için Süper Lig'den 6 takımın Avrupa'dan da İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa'dan bazı takımların takip ettiğini ifade eden Bozok, "Şu anda biz sadece Süper Lig'e konsantre olmuş durumdayız. Genç stoperimizin kulübümüzle sözleşmesi de devam ediyor. Kendisi Altay'da olmaktan dolayı da çok mutlu. Şu anda gelen teklifler olsa da bunu şimdilik sezon sonuna bıraktık. Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz"

CENK ÖZKAÇAR: EN BÜYÜK HAYALİM ALTAY FORMASI İLE SÜPER LİG

Nisan ayında Altay TV'nin Instagram canlı yayınına katılan genç oyuncu, kariyeri hedefi hakkında da şunları ifade etmişti: "Ümit Milli Takımlara çağrıldım. Hedefim Altay forması ile Süper Lig'de forma giymek ve sonrasında A Milli Takım forması giymek"

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Futbola İzmir'de başlayan Cenk Özkaçar, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Sol ayaklı stoper sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı.

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