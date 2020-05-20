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son corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig ekibi ; futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan son corona virüsü (Covid-19) testlerinin sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 20:58 Son Güncelleme: 20.5.2020 21:02 ABONE OL
Trabzonspor son corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Trabzonspor Kulübü haftalık olarak gerçekleştirilen corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarını açıkladı. Buna göre futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara bugün dördüncüsü yapılan Covid-19 test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Trabzonspor son corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
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