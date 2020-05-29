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'dan şampiyonluk paylaşımı!

'da yeniden start alıyor. Corona virüsü nedeniyle ara verilen ligde, liderlik koltuğunda oturuyor. Bordo-mavililer yeniden başlayacak sezona hazırlanırken, şampiyonluk ateşini de yaktı.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 11:35 ABONE OL
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı!

Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı geldi. Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklarına hız veren bordo-mavili takım lider durumda olduğu puan tablosundaki yerini sezon sonuna kadar korumayı hedefliyor. Karadeniz fırtınası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lider durumda olduklarını hatırlatarak, ''Biz 26. hafta itibarıyla şampiyonluk yolunda lider takımız. Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz!'' notunu düştü.

İşte o paylaşım

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Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı!
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