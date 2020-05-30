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3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları

Başkanı , corona virüsü yendikten sonra karantina sürecini de atlattı ve yeniden mesaiye başladı. Çebi, deneyimli teknik adam 'la bir araya geldi ve ikili gelecek sezonun planlamarına devam etti. Siyah-beyazlıların, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan , ve Atiba'ya teklif sunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.5.2020 01:50 Son Güncelleme: 30.5.2020 06:58 ABONE OL
Beşiktaş 3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları

Başkanı , siyah-beyazlı takımın dünkü antrenmanını ziyaret etti. Futbolculara ve teknik heyete başarı dileyen Çebi, teknik direktör ile de takımın durumu hakkında görüşme yaptı.

Beşiktaş 3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları

Siyah-beyazlılar, sözleşme yenileme ve maaş indirimi konularında hareketlilik yaşıyor.

Beşiktaş 3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları

Başkan 'nin karantina süresinin dolmasıyla birlikte önceki gün Ümraniye 'nde görüşmeler start aldı.

Beşiktaş 3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları

Mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan , ve masaya oturulan ilk isimler oldu.

Beşiktaş 3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları

Üç yıldızın takımda kalma ihtimallerinin yüzde 50 olduğu belirtildi.

Beşiktaş 3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları

Yönetim, söz konusu oyunculara tekliflerini ileterek beklemeye geçti.

Beşiktaş 3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları

Gökhan ve Caner'e 2 yıllık, Atiba'ya ise 1 yıllık mukavele önerildi.

Beşiktaş 3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları
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Beşiktaş 3 yıldızla masaya oturdu! İşte teklifin detayları
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