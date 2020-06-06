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'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı

'ye büyük umutlarla edilen ancak bekleneni bir türlü veremeyen , takımdan ayrılıyor. 'nın kulübünden 3.5 milyon Euro bedelle sarı-lacivertli formayı giyen Sloven yıldız, 'nin yerini dolduracak.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 13:13 Son Güncelleme: 6.6.2020 13:13 ABONE OL
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı

, İtalyan ekibi 'den 3,50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ile yol ayrımında...

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertlilerin daha önce de kendisine kulüp bulmasını istediği Zajc, Brescia ile anlaşmaya yakındı ancak ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı

Sloven oyuncu, bu için hala umudunu kesmiş değil. İtalyan ekibi, orta sahadaki genç yıldızı 'yi yüksek bir bedelle bu yaz satmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı

Zajc, Tonali'nin satışı sonrası Brescia'nın kendisini etmek için yeniden girişimlerde bulunmasını bekliyor. 25 yaşındaki oyuncu, 'ye gelmeden önce formasıyla 2 yıl 'da top koşturmuştu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı
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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı
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