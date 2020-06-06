Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Empoli'den 3,50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Miha Zajc ile yol ayrımında...
Sarı-lacivertlilerin daha önce de kendisine kulüp bulmasını istediği Zajc, Brescia ile anlaşmaya yakındı ancak ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.
Sloven oyuncu, bu transfer için hala umudunu kesmiş değil. İtalyan ekibi, orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi yüksek bir bedelle bu yaz satmaya hazırlanıyor.
Zajc, Tonali'nin satışı sonrası Brescia'nın kendisini transfer etmek için yeniden girişimlerde bulunmasını bekliyor. 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Empoli formasıyla 2 yıl İtalya'da top koşturmuştu.