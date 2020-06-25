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transferinde 'a kötü haber!

Atiba'nın yaşlanması ve Dorukhan Toköz'ün geleceğinin belirsiz olması sebebiyle orta saha arayışlarına başladı. Listesine Feyenoord forması giyen 'i alan siyah beyazlılara transferde kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 17:34 ABONE OL
Leroy Fer transferinde Beşiktaş'a kötü haber!

Önümüzdeki sezon adına transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan 30 yaşındaki orta sahası Leroy Fer ile görüşmelere başlamıştı.

Siyah-beyazlı ekibin girişimlerde bulunması üzerine Feyenoord, Hollandalı orta sahayı takımda tutma kararı aldı.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Kırmızı-beyazlı kulübün teknik direktörü Dick Advocaat'ın talimatı üzerine Leroy Fer'e önerilen yeni sözleşmenin şartlarında iyileştirmeye gidildi.

Fer'in Feyenoord'dan 2 yıllık sözleşme istediği, kulübün ise 1+1 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.

Feyenoord formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Leroy Fer, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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Leroy Fer transferinde Beşiktaş'a kötü haber!
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