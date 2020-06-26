Galatasaray ile anlaştığı haberleri varken bir anda Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti.

Emre Kaplan: Oğulcan Çağlayan sezon sonuna kadar oynayabilir

24 yaşındaki oyuncu, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.

"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"

Oğulcan Çağlayan, "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

RİZESPOR BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini feshetmesiyle alakalı TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kartal, "Biz Oğulcan'ın sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz kabul etmedi. Oyuncumuzun da feshetme hakkı var. Nihai kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek." dedi.