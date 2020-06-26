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sözleşmesini feshetti

geçtiğimiz günlerde adı ile anılan yıldız futbolcu 'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurmuştu. TFF'ye başvuracağı konuşulan genç futbolcu Karadeniz ekibi ile olan sözleşmesini feshetti.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 18:30 Son Güncelleme: 26.6.2020 18:57 ABONE OL
Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti

Galatasaray ile anlaştığı haberleri varken bir anda Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti.

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24 yaşındaki oyuncu, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.

"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"

Oğulcan Çağlayan, "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

RİZESPOR BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini feshetmesiyle alakalı TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kartal, "Biz Oğulcan'ın sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz kabul etmedi. Oyuncumuzun da feshetme hakkı var. Nihai kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek." dedi.

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Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti
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