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Florya'da inanılmaz anlar! antrenmana çıktı

, 'in 30. haftasında oynanacak derbisi için hazırlıklarını sürdürdü. karşılaşmasında bacağı kırılan 'nın antrenmana çıkması, görenleri oldukça şaşırttı. İşte o görüntü...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:32 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:37 ABONE OL
Florya'da inanılmaz anlar! Muslera antrenmana çıktı

, ligin 30. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya'da inanılmaz anlar! Muslera antrenmana çıktı

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Florya'da inanılmaz anlar! Muslera antrenmana çıktı

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Florya'da inanılmaz anlar! Muslera antrenmana çıktı

MUSLERA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya'da inanılmaz anlar! Muslera antrenmana çıktı

Kolombiyalı golcü ise salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Florya'da inanılmaz anlar! Muslera antrenmana çıktı

Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando , kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

İŞTE MUSLERA'NIN O GÖRÜNTÜSÜ

Florya'da inanılmaz anlar! Muslera antrenmana çıktı
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Florya'da inanılmaz anlar! Muslera antrenmana çıktı
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