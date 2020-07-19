Süper Lig puan durumu tablosu! Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu şampiyon kim olacak?

Süper Lig'in 33. hafta maçları futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasında kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan takım bitime bir hafta kala belli olabilir. Lider Başakşehir, Kayserispor'u mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Avrupa kupalarına gidecek ve lige veda edecek takımlarda yine merak konusu. Süper Lig puan durumu tablosuna güncel olarak buradan ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu!

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de 33. hafta maçları sürerken son oluşan puan durumu tablosu ise futbol severler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.