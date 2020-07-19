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tablosu! Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu şampiyon kim olacak?

’de bitime iki hafta kala heyecan dorukta! Başakşehir ve Trabzonspor arasında süren şampiyonluk yarışında mutlu sona kimin ulaşacağı ise merak konusu. Öte yandan gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar da yine heyecanla bekleniyor. Süper Lig’de oluşan son futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig puan durumu tablosuna güncel olarak aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte Süper Lig’de son oluşan puan durumu!

Giriş Tarihi: 19.7.2020 15:21 Son Güncelleme: 19.7.2020 15:21 ABONE OL
Süper Lig puan durumu tablosu! Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu şampiyon kim olacak?

'in 33. hafta maçları futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasında kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan takım bitime bir hafta kala belli olabilir. Lider Başakşehir, Kayserispor'u mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Avrupa kupalarına gidecek ve lige veda edecek takımlarda yine merak konusu. Süper Lig tablosuna güncel olarak buradan ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu!

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de 33. hafta maçları sürerken son oluşan puan durumu tablosu ise futbol severler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

Süper Lig puan durumu tablosu! Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu şampiyon kim olacak?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

HEDEF 3 KUPA

Kayserispor maçına odaklanan Medipol Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor. Turuncu-lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor- Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Ayrıca, son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak ve bir terslik olmazsa çeyrek finale kalacak.

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Süper Lig puan durumu tablosu! Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu şampiyon kim olacak?

KAYSERİ UMUTLU

Kayserispor, lig lideri Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçtan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Teknik direktörü Robert Prosinecki, "Kolay olmayacak. Zor bir maç oynayacağız. Puanla dönmek istiyoruz" dedi.

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Süper Lig puan durumu tablosu! Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu şampiyon kim olacak?
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