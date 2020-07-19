Süper Lig puan durumu tablosu! Süper Lig'de 2019 - 2020 sezonu şampiyon kim olacak?

Süper Lig'in 33. hafta maçları futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasında kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan takım bitime bir hafta kala belli olabilir. Lider Başakşehir, Kayserispor'u mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Avrupa kupalarına gidecek ve lige veda edecek takımlarda yine merak konusu. Süper Lig puan durumu tablosuna güncel olarak buradan ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu!
Süper Lig'de 33. hafta maçları sürerken son oluşan puan durumu tablosu ise futbol severler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.
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HEDEF 3 KUPA
Kayserispor maçına odaklanan Medipol Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor. Turuncu-lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor- Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Ayrıca, son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak ve bir terslik olmazsa çeyrek finale kalacak.
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KAYSERİ UMUTLU
Kayserispor, lig lideri Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçtan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Teknik direktörü Robert Prosinecki, "Kolay olmayacak. Zor bir maç oynayacağız. Puanla dönmek istiyoruz" dedi.