Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United 2-1 LASK | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

, 5-0 kazandığı maçın rövanşında 'ı 2-1 yenerek yükseldi ve Kopenhag'ın rakibi oldu

AA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 00:19 ABONE OL
Manchester United 2-1 LASK | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United sahasında Avusturya temsilcisi LASK'ı konu etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayına ertelenen son 16 turuna 2 maçla devam edildi.

İngiltere temsilcisi Manchester United, deplasmanda 5-0 yendiği Avusturya takımı LASK'ı evinde 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Manchester United'ın gollerini 57. dakikada Jesse Lingard ve 88. dakikada Anthony Martial atarken, LASK'ın tek golünü 55. dakikada Philipp Wiesinger kaydetti. Manchester ekibi, Medipol Başakşehir'i eleyen Kopenhag'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...
Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos 2020 Gram ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, artar mı?
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...
SON DAKİKA HABERİ! Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama geldi! O bölgeye dikkat çekti ve uyardı...
Son dakika haberi: Altın fiyatları düşer mi? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu: Altın fiyatları için riskler çok fazla!
Son dakika Altın fiyatları 5 Ağustos 2020 canlı ve güncel rakamlar! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi, yükselmeye devam edecek mi? CANLI RAKAMLAR!
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United 2-1 LASK | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA