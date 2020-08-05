Manchester United 2-1 LASK | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United sahasında Avusturya temsilcisi LASK'ı konu etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayına ertelenen son 16 turuna 2 maçla devam edildi.
İngiltere temsilcisi Manchester United, deplasmanda 5-0 yendiği Avusturya takımı LASK'ı evinde 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Manchester United'ın gollerini 57. dakikada Jesse Lingard ve 88. dakikada Anthony Martial atarken, LASK'ın tek golünü 55. dakikada Philipp Wiesinger kaydetti. Manchester ekibi, Medipol Başakşehir'i eleyen Kopenhag'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.