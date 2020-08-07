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'de yılın hocası adayları belli oldu

İngiltere , 'un açık ara şampiyonluğu ile sona erdi. Dünyanın en zorlu liglerinden biri olan Premier Lig'de yılın en iyi adayları da belli oldu.

AA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 15:17 ABONE OL
Premier Lig'de yılın hocası adayları belli oldu

İngiltere Premier Lig'de "2019-2020 sezonunun en iyi teknik direktörü" ödülü için adaylar belli oldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Liverpool'dan Alman Jurgen Klopp, Chelsea'den İngiliz Frank Lampard, Leicester City'den Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers ve Sheffield United'dan İngiliz Chris Wilder, adaylar olarak gösterildi.

Ödülün sahibi, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlenecek. Futbolseverler için ligin internet sitesinde başlayan oylama, 10 Ağustos'a kadar sürecek.

Son iki sezonda bu ödülü, Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola kazanmıştı.


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Premier Lig'de yılın hocası adayları belli oldu
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