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'de stopere son aday 'dan Tisserand!

Son dakika haberleri... Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe gözünü stoper transferine çevirdi. Sarı lacivertli takımın gündemine gelen son isim ise 'dan Tisserand. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 23:25 Son Güncelleme: 21.8.2020 23:26 ABONE OL
Fenerbahçe'de stopere son aday Wolfsburg'dan Tisserand!

Geçtiğimiz sezon özellikle Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında bu bölgede sıkıntı çeken Fenerbahçe, aynı hataya gelecek sezon düşmek istemiyor.

Sarı-lacivertli ekip stoper transferinde gaza basmaya hazırlanırken, gündeme ise flaş bir isim girdi. TRT Spor'un haberine göre; Kanarya, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.

27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 23 maçta forma giydi. 1 gol, 2 asist üreten Kongolu defans oyuncusunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçe'de stopere son aday Wolfsburg'dan Tisserand!
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