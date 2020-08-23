Galatasaray'dan James Rodriguez operasyonu!

Bu sezon Galatasaraylı taraftarların rüyasını süsleyen transferler arasında başı çeken James Rodriguez'le ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre Kolombiyalı 10 numaranın sarı-kırmızılı formayı giymesi 'imkansız' diye yorumlar yapılmasına karşın Real Madrid, James'le görüşmesi için Galatasaray'a izin belgesi vermişti. Bu yüzden Real Madridli yöneticiler, sarı-kırmızılı yönetimin, James'i ikna etmesini bekliyor. Sonrasında da 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatacaklar.



EN AZ ZARARLA SATACAK

Çünkü James'ten 20 milyon euro civarı bir bonservis geliri bekliyorlar. Real Madrid anlaşması sezon sonunda bitecek olan James'i sözleşmesini uzatmadan Galatasaray'a gönderirse elindeki imkandan olacak. Umutları ise James'in Galatasaray'da eski performanslarından birisini göstermesi ve ardından en az zararla satılması... İspanyollar ayrıca, Premier Lig ve Serie A'dan da yıldız için teklif bekliyorlar. Ancak şu ana kadar Galatasaray dışında bir teklif olmadığı belirtiliyor.



ZIDANE'A TAKILDI

Kariyerinde Porto, Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giyen James Rodriguez, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde sadece 14 maça çıkabilmişti. 1 gol, 2 asistlik katkı yapan oyuncunun Zidane ile yıldızının pek de barışmadığı biliniyor.



FALCAO İŞBAŞINDA

Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran dev transferde Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun da devrede olduğu belirtiliyor. Hatta Falcao çiftinin, Rodriguez'i İstanbul turu yapmaya davet ettiği de gelen haberler arasında...



BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Galatasaray'da gündem James'in transfer edilip, Belhanda'nın gönderilmesi… Böyle bir hamleden sarı-kırmızılılar iki kez karlı çıkacak. Faslı oyuncu, Körfez takımlarından birisine giderse Galatasaray en kötü ihtimalle 5 milyon euro bonservis bedelini kasasına koyacak. Aynı şekilde bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Belhanda'nın maliyetinden kurtulacak. Bu da 9.5 milyon euro'nun cepte kalması anlamına kalıyor. James için Real Madrid'e kiralama bedeli ödenmeyecek. Ayrıca 6 milyon euro'luk maaşının yarısı ödeneceği için çifte kazanç elde edilecek.