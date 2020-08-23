Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan James Rodriguez operasyonu!

'dan operasyonu!

, sarı-kırmızılı yönetime yıldız oyuncuyla görüşmesi için yetki belgesi verdi. James’le temaslar başlarken eğer anlaşma sağlanabilirse Real sözleşmesini uzatıp, ’a kiralayacak

Giriş Tarihi: 23.8.2020 01:49 ABONE OL
Galatasaray'dan James Rodriguez operasyonu!

Bu sezon Galatasaraylı taraftarların rüyasını süsleyen transferler arasında başı çeken James Rodriguez'le ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre Kolombiyalı 10 numaranın sarı-kırmızılı formayı giymesi 'imkansız' diye yorumlar yapılmasına karşın Real Madrid, James'le görüşmesi için Galatasaray'a izin belgesi vermişti. Bu yüzden Real Madridli yöneticiler, sarı-kırmızılı yönetimin, James'i ikna etmesini bekliyor. Sonrasında da 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatacaklar.

EN AZ ZARARLA SATACAK
Çünkü James'ten 20 milyon euro civarı bir bonservis geliri bekliyorlar. Real Madrid anlaşması sezon sonunda bitecek olan James'i sözleşmesini uzatmadan Galatasaray'a gönderirse elindeki imkandan olacak. Umutları ise James'in Galatasaray'da eski performanslarından birisini göstermesi ve ardından en az zararla satılması... İspanyollar ayrıca, Premier Lig ve Serie A'dan da yıldız için teklif bekliyorlar. Ancak şu ana kadar Galatasaray dışında bir teklif olmadığı belirtiliyor.

ZIDANE'A TAKILDI
Kariyerinde Porto, Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giyen James Rodriguez, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde sadece 14 maça çıkabilmişti. 1 gol, 2 asistlik katkı yapan oyuncunun Zidane ile yıldızının pek de barışmadığı biliniyor.

FALCAO İŞBAŞINDA
Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran dev transferde Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun da devrede olduğu belirtiliyor. Hatta Falcao çiftinin, Rodriguez'i İstanbul turu yapmaya davet ettiği de gelen haberler arasında...

BİR TAŞLA İKİ KUŞ
Galatasaray'da gündem James'in transfer edilip, Belhanda'nın gönderilmesi… Böyle bir hamleden sarı-kırmızılılar iki kez karlı çıkacak. Faslı oyuncu, Körfez takımlarından birisine giderse Galatasaray en kötü ihtimalle 5 milyon euro bonservis bedelini kasasına koyacak. Aynı şekilde bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Belhanda'nın maliyetinden kurtulacak. Bu da 9.5 milyon euro'nun cepte kalması anlamına kalıyor. James için Real Madrid'e kiralama bedeli ödenmeyecek. Ayrıca 6 milyon euro'luk maaşının yarısı ödeneceği için çifte kazanç elde edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Flaş isim! MasterChef dün gece kim elendi? 23 Ağustos son bölüm Masterchef'te elenen isim belli oldu!
Cüneyt Arkın gözlerinden nasıl etkilendiğini itiraf etmişti… Türkan Şoray o sözler için bakın ne dedi!
Kredi faiz oranları tablosu son dakika haberi: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven Danla Bilic'in karşısında diz çöktü sosyal medya yıkıldı! Evlilik haberleri günlerce konuşulmuştu
ÖSYM'den son dakika YKS tercih sonuçları açıklaması geldi! 2020 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama sayfası!
LGS 2.nakil tercih başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI! MEB ile Lise LGS 2.nakil sonuçları erişime açıldı!
Son dakika: Çakar lambalı saldırgan tutuklandı!
Son Dakika Haber: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Ağustos 2020 Pazartesi Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! 24 Ağustos 2020 Milli Piyango Online Sayısal Loto çekilişi hızlı sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan James Rodriguez operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA