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Dünyaca ünlü isimden 'e teklifi!

çalışmalarını sürdüren , dünya yıldızlarının peşine düştü. 'den ve 'dan Rakitic ile ilgilenen Aslan'a, müjdeli bir haber geldi. Kolombiyalı yıldıza dünyaca ünlü isimden Galatasaray'a gitmesi konusunda tavsiye geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.8.2020 07:56 Son Güncelleme: 25.8.2020 08:02 ABONE OL
Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

, 'den 'i kadrosuna katarak yine ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanırken flaş gelişmeler yaşandı.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

Don Balon Latino, başarılı futbolcunun menajeri 'in, tahtası kapanmadan oyuncusuna yeni bir takım bulma konusunda zorluk yaşadığını iddia etti.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

futbol liginin, Avrupa'daki diğer ligler gibi eylül ortasında başladığı ve bu zamana kadar zirveye oynayan bir takım bulmalarının çok önemli olduğu belirtildi.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

8 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Oyuncu cephesinden gelen haberlerse sarı- kırmızılı taraftarları sevindirecek cinsten...

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

Galatasaraylılar, 29 yaşındaki 10 numarayı takımda görmeyi çok isterken, Mendes'in James'e 'dan gelen teklifi reddederse bir yıl tribünde kalma riskini göze alması gerektiğini anlattığı belirtildi.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

Geçen sezon 'da sadece 8 maçta forma giyebilen Rodriguez, "Artık oynamak istiyorum" derken Mendes'in de kendisine, ya da Lazio'yu beklerken 'ı da kaçırmayalım" dediği öğrenildi.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

KENARDA OTURDU

Banfield, Porto, Monaco, ve formaları giyen 29 yaşındaki Rodriguez, kariyeri boyunca 388 maça çıktı, 104 gol atıp, 125 de gol pası verdi.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

Zidane'ın gözüne giremeyen yıldız futbolcu, bu sezon genelde kulübede oturmak zorunda kaldı.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

DESTEK ATACAK

Rodriguez'den en az zararla kurtulmak isteyen , bir yıl daha anlaşması bulunan oyuncunun sözleşmesini uzatarak kiralanmasına sıcak bakıyor.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!

Hatta İspanyolların, 5 milyon euro'luk maaşının bir kısmını karşılamaya hazır olduğu bile ifade ediliyor. (Fotomaç)

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Dünyaca ünlü isimden James Rodriguez'e Galatasaray teklifi!
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