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Eskişehirsporlu , 'e oldu. 17 yaşındaki genç futbolcu 500 bin euro bedelle Ligi'nin yolunu tuttu. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:07 Son Güncelleme: 10.9.2020 15:08 ABONE OL
Metehan Altunbaş, LASK Linz'e transfer oldu

Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e vtransfer olduğunu duyurdu. 17 yaşındaki genç futbolcu santrfor bölgesinde oynuyordu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen 2003 doğumlu oyuncumuz Metehan Altunbaş, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımıyla anlaştı. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde sağlık ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Metehan!" ifadelerine yer verildi.

LASK Linz 17 yaşındaki Metehan Altunbaş için Eskişehirspor'a 500 bin euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay verecek.

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Metehan Altunbaş, LASK Linz'e transfer oldu
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