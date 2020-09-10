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'dan astronomik kiralama bedeli! 'dan Tonali...

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezonu İtalya Ligi'nde 66 puanla altıncı sırada bitiren , forması giyen 'yi 10 milyon Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:43 ABONE OL
Milan'dan astronomik kiralama bedeli! Brescia'dan Tonali...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Brescia forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı.

Milano ekibinden yapılan açıklamada, İtalyan milli oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.

İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Milan'ın Tonali için 10 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonun da bonuslarla beraber 25 milyon avro olduğu iddia edildi.

Futbolcunun bir sonraki satışından da Brescia'ya yüzde 10 pay verileceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Brescia'da geçen sezon ligde 35 maçta 1 gol atan Tonali, milli takımda 3 kez forma giydi.

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Milan'dan astronomik kiralama bedeli! Brescia'dan Tonali...
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