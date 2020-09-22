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Transferde son dakika: Koita adım adım 'a!

Son dakika haberleri | Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Koita'da... 'nın bıraktığı golcü futbolcu için kiralama teklifi yapıldı.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 01:29 ABONE OL
Transferde son dakika: Koita adım adım Beşiktaş'a!

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Yıllık garanti 500 bin Euro, bonuslarla birlikte toplam 1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvet ücretine zam istedi ve yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Gohou ile performansını kıyaslayarak örnek gösterdi. Kasımpaşa yönetimi Koita'nın zam isteğini veto etti. Gineli santrforu kadro dışı bırakma kararı aldı.

Kasımpaşa kulübü, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Ancak Beşiktaş yönetimi bu rakamı ödemek istemiyor. Siyah-Beyazlı yönetim Koita'yı kiralamak için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. (Takvim)

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Transferde son dakika: Koita adım adım Beşiktaş'a!
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