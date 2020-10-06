Almanya-Türkiye maçında 300 taraftar tribünde olacak

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), yarın oynanacak Almanya - Türkiye maçında Köln bölgesinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle sadece 300 taraftarın tribünde yer alabileceğini açıkladı.

DFB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yarın Köln'de Almanya Milli Takımı ile Türkiye A Milli Takımı arasında oynanacak özel maç için planlanan 9 bin 200 ücretsiz biletli taraftardan sadece 300'ü tribünde yer alabilecek" ifadeleri kullanıldı.

Resmi internet sitesinde 9 bin 200 taraftara ücretsiz bilet sunabilmek için maça gelmek isteyen taraftarlardan isim, doğum tarihi ve mail adresi isteyen DFB, iptal kararından sonra da bilet alanlara mail yoluyla iptal yanıtlarını ulaştırdı.