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- maçında 300 taraftar tribünde olacak

Futbol Federasyonu (), yarın oynanacak Almanya- maçında Köln bölgesinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle sadece 300 taraftarın tribünde yer alabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 23:06 Son Güncelleme: 6.10.2020 23:23 ABONE OL
Almanya-Türkiye maçında 300 taraftar tribünde olacak

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), yarın oynanacak Almanya - Türkiye maçında Köln bölgesinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle sadece 300 taraftarın tribünde yer alabileceğini açıkladı.

DFB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yarın Köln'de Almanya Milli Takımı ile Türkiye A Milli Takımı arasında oynanacak özel maç için planlanan 9 bin 200 ücretsiz biletli taraftardan sadece 300'ü tribünde yer alabilecek" ifadeleri kullanıldı.

Resmi internet sitesinde 9 bin 200 taraftara ücretsiz bilet sunabilmek için maça gelmek isteyen taraftarlardan isim, doğum tarihi ve mail adresi isteyen DFB, iptal kararından sonra da bilet alanlara mail yoluyla iptal yanıtlarını ulaştırdı.

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Almanya-Türkiye maçında 300 taraftar tribünde olacak
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