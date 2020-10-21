Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı!

'e otomobil çarptı!

, 'ta karayolu kenarından antrenman yaptığı esnada talihsiz bir geçirdi. 18 yaşındaki milli atlete otomobil çarptı.  'nin sporcusu Karateker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:46 ABONE OL
Milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı!

Muş'ta, karayolu kenarında antrenman yapan 18 yaşındaki milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı. Vücudunda ezik ve zedelenmeler oluşan Fenerbahçe'nin sporcusu Karateker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karasu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ocak ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ve karayolu kenarında antrenman yaptığı öğrenilen milli atlet İbrahim Karateker'e, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil arkadan çarparak uzaklaştı. Çarpmanın şiddetiyle vücudunda ezik ve zedelenmeler oluşan Karateker, çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan İbrahim Karateker tedavisinin ardından taburcu edildi. Merkez bağlı Konukbeyler Köyü'nde yaşayan Şerife-Mehmet Karateker çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Karateker, kendisine çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Polis, milli atleti hastanelik eden sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.

"BİR AY KOŞAMAYACAĞIM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Fenerbahçe'nin sporcusu İbrahim Karateker, her şeyin bir anda olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her akşam olduğu gibi kent merkezinde koşuyordum. Kaldırıma sıfır koşuyordum. Karasu Köprüsü yakınlarına geldiğimde ne olduğunu anlamadan hızla gelen bir otomobil bana çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin aynası kırıldı. Her yerim çok ağrıyor. Kazayı görüp duran diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldüm. Hastanede bir müddet gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildim. İki hafta önce İstanbul'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci olmuştum. 2021'in Ocak ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyordum. Şimdi yaklaşık bir ay koşamayacağım. Çok üzgünüm."

EN ÇOK OKUNANLAR

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...
1 bardağı vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor!
Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
SON DAKİKA! Karabağ'ın kalbine giden Suşa'dan kritik haber geldi
Cumhurbaşkanı'ndan son dakika: 5. ve 9. sınıflar ne zaman gidecek, okula başlayacak? Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA HABERİ: Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, son durum ne?
20 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Altın fiyatları son dakika 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünler kataloğu bu Cuma da büyük indirimlerle geliyor!
Son dakika: Maske kullanımında sonbahar riskine dikkat! Islanan maskeler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA