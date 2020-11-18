Liderlik beklerken yıkıldık! İşte grubumuzdaki son puan durumu

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Sırbistan evinde Rusya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
MAÇ SONUÇLARI
MACARİSTAN 2-0 TÜRKİYE
SIRBİSTAN 5-0 RUSYA
PUAN DURUMU
Macaristan - 11 puan
Rusya - 8 puan
Sırbistan - 6 puan
TÜRKİYE - 6 puan
KÜME DÜŞTÜK!
A Milli Takım'ımız bu sonucun ardından grubu son sırada tamamladı. Sırbistan'ın da Rusya'yı yenmesiyle ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düştük.
2 TAKIM PLAY-OFF OYNAYACAK
2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.