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Liderlik beklerken yıkıldık! İşte grubumuzdaki son

Uluslar Ligi'ndeki son maçımıza deplasmanında liderlik hesapları ile çıktık. 'ın evinde 'dan puan alması ve bizim de Macaristan'ı yenmemiz halinde grubumuzu lider tamamlayarak bir üst lige çıkacaktık. Ancak A 'ın puan durumundaki yeri beklediğimiz gibi olmadı.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 01:13 Son Güncelleme: 19.11.2020 01:34 ABONE OL
Liderlik beklerken yıkıldık! İşte grubumuzdaki son puan durumu

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Sırbistan evinde Rusya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

MAÇ SONUÇLARI
MACARİSTAN 2-0 TÜRKİYE
SIRBİSTAN 5-0 RUSYA

PUAN DURUMU
Macaristan - 11 puan
Rusya - 8 puan
Sırbistan - 6 puan
TÜRKİYE - 6 puan

KÜME DÜŞTÜK!
A Milli Takım'ımız bu sonucun ardından grubu son sırada tamamladı. Sırbistan'ın da Rusya'yı yenmesiyle ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düştük.

2 TAKIM PLAY-OFF OYNAYACAK
2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

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Liderlik beklerken yıkıldık! İşte grubumuzdaki son puan durumu
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