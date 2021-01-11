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Son dakika haberi: Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'a büyük şok! 6 maç ceza verildi...

Son dakika haberi... ’in ’dan sonra şapkadan tavşan çıkardığı ikinci isim olan Oğulcan Çağlayan gollerine devam ediyor. ’ni de boş geçmeyen ve ilk 11’in bankosu olan Oğulcan’ı rakipleri değil mahkeme durduracak! Sabah Spor'un edindiği bilgiye göre 'dan sarı-kırmızılı takıma transferi olaylı olan genç futbolcu, tarafından 6 maç men cezası aldı. ise bu cezaya itiraz edecek. Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden haberi doğrularken, Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 11.1.2021 07:17 Son Güncelleme: 11.1.2021 07:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'a büyük şok! 6 maç ceza verildi...

Geçen sezon devam ederken Çaykur Rizespor +1 yıllık opsiyonu kullanarak Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmıştı. Galatasaray'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Avukatına vekaletname veren ve Rizespor'un uzatttığı sözleşmenin hükümsüzlüğüyle ilgili dava açan 24 yaşındaki hücum oyuncusunu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu haklı bulmuştu.

Temmuz ayında serbest kalıp Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan'ı Rizespor mahkemeye vermişti.



Rizespor cephesi mahkemeyi kazandı. Karadeniz ekibinin Oğulcan için 2016 yılında Kayseri Erciyes'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini geri alma hakkı kazandığı ve Oğulcan'a da 6 maç ceza çıktığı açıklandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklamayla UÇK'nın feshin haksız olduğuna karar verdiğini ve 1 milyon 200 bin euro para cezasının yanı sıra Oğulcan Çağlayan'a da 6 maç men cezası verdiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) 5.12.2020 tarihinde A takımı futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. aleyhine Rizespor Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada aşağıdaki kararları vermiştir.

1. Rizespor'un transferde Galatasaray'ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedilmiştir.

2. Feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların 1.200.000 Euro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a altı resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir.

UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü haklı davalarında mensupları ve sporcularının sonuna kadar her zaman kesinlikle yanında olacaktır."

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Son dakika haberi: Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'a büyük şok! 6 maç ceza verildi...
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