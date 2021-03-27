Son dakika: Galatasaray için Arturo Vidal iddiası

MARSİLYA, GALATASARAY VE FLAMENGO

Arturo Vidal için en ciddi aday Fransız ekibi Marsilya olarak gösterildi. Teknik direktörlüğe Şilili Jorge Sampaoli'yi getiren Marsilya, Vidal hamlesini sezon sonu gerçekleştirebilir. Ancak Galatasaray ve Flamengo'nun da transfer için ilgi gösterdiği iddia edildi.

Avrupa'da sırasıyla Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalyan takımıyla 30 maça çıktı.