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Giriş Tarihi: 27.3.2021 19:52

Son dakika: için iddiası

Son dakika: Galatasaray için Arturo Vidal iddiası

Son dakika haberi... İtalyan basını, 'ın Inter'den ayrılması gündemde olan 'i transfer etmek istediğini yazdı. Habere göre, Galatasaray'ın bu transferdeki rakipleri ve ...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Tuttomercatoweb'in haberine göre; Arturo Vidal'in Inter macerası sezon sonunda bitebilir. Inter, Şilili yıldızı göndermeyi planlarken adaylar arasında Galatasaray da bulunuyor.

MARSİLYA, GALATASARAY VE FLAMENGO
Arturo Vidal için en ciddi aday Fransız ekibi Marsilya olarak gösterildi. Teknik direktörlüğe Şilili Jorge Sampaoli'yi getiren Marsilya, Vidal hamlesini sezon sonu gerçekleştirebilir. Ancak Galatasaray ve Flamengo'nun da transfer için ilgi gösterdiği iddia edildi.

Avrupa'da sırasıyla Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalyan takımıyla 30 maça çıktı.

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Son dakika: Galatasaray için Arturo Vidal iddiası
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