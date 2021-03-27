Trabzon’a gel efsane ol!

Trabzonspor'da transfer harekâtı tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan Koita dışında tanıdık bir isimle daha görüşmelere başladı. Bu sezonki performansıyla lige damga vuran isimlerden Salih Uçan gündeme geldi.Bordo-mavililer, iki kulübün önüne geçmek için yüksek teklif yerine, Salih'idiye ikna etmeye çalışıyor. Abdullah Avcı'nın da dahil olduğu görüşmelerde kafası karışık olan Salih'in İstanbul macerası yaşadığı için Trabzon'a yakın olduğu bildirildi.haftalarda performansı nedeniyle Trabzonspor'da eleştiri alan Anthony Nwakaeme'ye milli arada ekstra izin verildiği öğrenildi. Takım dört gün tatil yaparken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın deneyimli oyuncuya fazladan iki gün daha izin verdiği belirlendi. Nwakaeme'nin bugün takıma katılması bekleniyor.devre arası kadrosuna kattığı Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla kaptan olarak çıktığı maçta İspanya filelerini penaltıdan havalandırarak takımına beraberliği getirdi. Ekuban ise Gana Milli Takımı ile Güney Afrika karşısında 73 dakika oyunda kaldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.