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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Trabzon’a gel efsane ol!

YUNUS EMRE SEL
Trabzon’a gel efsane ol!

ve Beşiktaş’ın da istediği Salih Uçan için ilk hamleyi yapan bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki oyuncuya, “Bizi tercih et, yeniden vazgeçilmez ol” dedi

Trabzonspor'da transfer harekâtı tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan Koita dışında tanıdık bir isimle daha görüşmelere başladı. Bu sezonki performansıyla lige damga vuran isimlerden Salih Uçan gündeme geldi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu G.Saray ve Beşiktaş da istiyor.

AVCI BİZZAT DEVREDE
Bordo-mavililer, iki kulübün önüne geçmek için yüksek teklif yerine, Salih'i "Bizi tercih et, yine vazgeçilmez ol" diye ikna etmeye çalışıyor. Abdullah Avcı'nın da dahil olduğu görüşmelerde kafası karışık olan Salih'in İstanbul macerası yaşadığı için Trabzon'a yakın olduğu bildirildi.

NWAKAEME'YE İZİN
SON haftalarda performansı nedeniyle Trabzonspor'da eleştiri alan Anthony Nwakaeme'ye milli arada ekstra izin verildiği öğrenildi. Takım dört gün tatil yaparken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın deneyimli oyuncuya fazladan iki gün daha izin verdiği belirlendi. Nwakaeme'nin bugün takıma katılması bekleniyor.

BAKASETAS DURMUYOR!
TRABZONSPOR'UN devre arası kadrosuna kattığı Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla kaptan olarak çıktığı maçta İspanya filelerini penaltıdan havalandırarak takımına beraberliği getirdi. Ekuban ise Gana Milli Takımı ile Güney Afrika karşısında 73 dakika oyunda kaldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Trabzon’a gel efsane ol!
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