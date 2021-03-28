"UĞURCAN'A TEKLİFLER DAHA DA ÇOĞALACAKTIR"

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Hamdi Aslan da, Uğurcan Çakır'ın bu performansıyla sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Hamdi Aslan, Uğurcan'ın inanılmaz işlere imza attığını belirterek, "Uğurcan'ın bu performansını bekliyorduk. Ligde belki bu kadar Avrupa'nın gündeminde olmuyor ama bu düzeydeki maçlar oyuncuyu hep üst düzeyde tutuyor. Ben tekliflerin daha da çoğalacağını düşünüyorum" dedi.