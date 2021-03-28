Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Uğurcan Çakır'a Liverpool, Leipzig ve Sevilla'dan yakın talip! 17 milyon Euro iddiası...
Giriş Tarihi: 28.3.2021 15:10 Son Güncelleme: 28.3.2021 15:37

Son dakika: 'a , ve 'dan yakın talip! 17 milyon Euro iddiası...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Uğurcan Çakır'a Liverpool, Leipzig ve Sevilla'dan yakın talip! 17 milyon Euro iddiası...

Son dakika haberi... ’un milli file bekçisi için talipli sayısı artmaya devam ediyor. , ve kulüpleri Uğurcan’ın milli takım performansını yakından takip ediyor. Liverpool’un Uğurcan Çakır için 17 milyon Euro’luk bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, diğer takımların da bu transfer için şartlarını zorlaması bekleniyor.

Trabzonspor'dan milli takıma giden ve orada da kaleyi devralan Uğurcan Çakır, bordo-mavili forma altındaki talipli sayısını milli takımdaki performansıyla ikiye katladı. Milli oyuncunun hem Hollanda hem de Norveç maçındaki performansını mercek altına alan kulüplerin sayısı artarken, Liverpool, Leipzig ve Sevilla, Uğurcan Çakır'ı yakından takip etti.

LIVERPOOL'DAN 17 MİLYON EURO

Liverpool'un Uğurcan Çakır için 17 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, diğer takımların da bu transfer için şartlarını zorlaması bekleniyor. Bu arada Türkiye'nin Norveç'i mağlup ettiği maç sonrası İngiliz taraftarlar Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahsederek, Liverpool'un bu transfer için hamle yapması gerektiğini vurguladı.

"UĞURCAN'A TEKLİFLER DAHA DA ÇOĞALACAKTIR"
Trabzonspor'un efsane isimlerinden Hamdi Aslan da, Uğurcan Çakır'ın bu performansıyla sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Hamdi Aslan, Uğurcan'ın inanılmaz işlere imza attığını belirterek, "Uğurcan'ın bu performansını bekliyorduk. Ligde belki bu kadar Avrupa'nın gündeminde olmuyor ama bu düzeydeki maçlar oyuncuyu hep üst düzeyde tutuyor. Ben tekliflerin daha da çoğalacağını düşünüyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
SON DAKİKA: Dünya basını Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Norveç basınından flaş sözler: 'Türkiye...'
PKK’nın 27 yıllık vahşeti kazıyla ortaya çıktı
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
Berat Kandili duası okunuşu! Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Berat gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
SON DAKİKA: Ronaldo dün akşama damga vurdu! Sinirden deliye döndü sahayı terk etti...
Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor
Son dakika. Norveç'in yıldızı Haaland Türk duvarına takıldı! Dün akşamki maçta dikkat çeken ayrıntı...
Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor
Son dakika: Norveç'e İspanya'da Türk lokumu! Ozan Tufan maça damga vurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Uğurcan Çakır'a Liverpool, Leipzig ve Sevilla'dan yakın talip! 17 milyon Euro iddiası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA