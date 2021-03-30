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Giriş Tarihi: 30.3.2021

Buffon da Uğurcan fırtınasına kapıldı

YUNUS EMRE SEL
Buffon da Uğurcan fırtınasına kapıldı

Milli Takım’daki performansıyla uluslararası piyasadaki değerini yükselten ’ı menajerine ekleten sayesinde pazarı da genişledi

Trabzonspor'un milli gururu Uğurcan Çakır, dünyanın en iyi kalecisi olarak gösterilen Gianluigi Buffon'un dikkatini de çekti. Buffon'un, menajeri Silvano Martina'ya tavsiye ettiği Uğurcan'ı isteyen kulüpler kervanına Dortmund ile Roma da katıldı. Roma'nın ilgisinin perde arkasında ise Martina'nın olduğu ve İtalyan kulübünün 24 yaşındaki kaleciyi izletme kararı aldığı belirtildi. Martina'nın ayrıca Uğurcan'ın menajeri Arturo Canales ile de temasa geçtiği ve Roma ekibine transferi için yetki istediği öğrenildi. Uğurcan için yönetim de tekliflere açık. Rakamın yüksek olması bekleniyor.

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Buffon da Uğurcan fırtınasına kapıldı
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