Buffon da Uğurcan fırtınasına kapıldı

Trabzonspor'un milli gururudünyanın en iyi kalecisi olarak gösterilen Gianluigi Buffon'un dikkatini de çekti. Buffon'un, menajeri Silvano Martina'ya tavsiye ettiği Uğurcan'ı isteyen kulüpler kervanınaRoma'nın ilgisinin perde arkasında ise Martina'nın olduğu ve İtalyan kulübününMartina'nın ayrıca Uğurcan'ın menajeri Arturo Canales ile de temasa geçtiği ve Roma ekibine transferi için yetki istediği öğrenildi. Uğurcan için yönetim de tekliflere açık.