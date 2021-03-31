Süper Lig'in eski yıldızları Eljif Elmas ve Goran Pandev Almanya'yı yıktı!

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Mart ayı mücadelelerinin son gününde Almanya ile Kuzey Makedonya, J Grubu'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesinde 6 puanı bulunan Almanya, favori olarak görüldüğü Kuzey Makedonya karşısında hüsrana uğradı. Almanya'ya mağlubiyeti getiren goller ise bir dönem Süper Lig'de oynamış eski yıldızlardan geldi.
GORAN PANDEV VE ELJİF ELMAS...
Almanya karşısında hiç şans tanınmayan Kuzey Makedonya, ilk yarının son dakikalarında Goran Pandev'in attığı gol ile ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatmayı başardı. 37 yaşındaki Pandev'in 45+2'de attığı gol, büyük yankı uyandırırken, eski Galatasaraylı milli formayla 36'ıncı golünü de kaydetmiş oldu.
Maçın ikinci yarısında İlkay Gündoğan'ın penaltı atışıyla skora denge getiren Almanya, Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye rekor bonservis bedeliyle sattığı Eljif Elmas'ın golüyle yeniden yıkıldı.
Son dakikaları büyük heyecana sahip olan zorlu mücadele, Kuzey Makedonya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya çıkaran Kuzey Makedonya, 2'inci sıraya yükselmeyi başardı.
90 dakikanın son düdüğü gelmesinin ardından büyük bir sevinç yaşayan Kuzey Makedonyalı futbolcuların yanında Almanların büyük bir üzüntüsü vardı. Joachim Löw yönetimindeki Almanya, 2001'den sonra oynadığı 35 maçta ilk kez bir Dünya Kupası eleme maçı kaybetti.
Ermenistan, Kuzey Makedonya, Romanya gibi daha düşük profilli takımların bulunduğu J Grubu'nda 6 puanı bulunan Almanya, Ermenistan ve Kuzey Makedonya'nın gerisinde 3'üncü sırada yer aldı.