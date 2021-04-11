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Giriş Tarihi: 11.4.2021 20:12

Juventus Genoa'yı 3 golle geçti!

AA
Juventus Genoa'yı 3 golle geçti!

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, konuk ettiği Genoa'yı 3-1 yendi. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri , ve kaydetti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, zirve mücadelesi veren Juventus ile orta sıralardaki Genoa, karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi takım oldu ve 4. dakikada Dejan Kulusevski, Juventus'u 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada Alvaro Morata, siyah-beyazlıları 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada, Genoa'da Gianluca Scamacca farkı 1'e indirdi: 2-1. 70. dakikada Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie, farkı yeniden 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda ev sahibi takım, fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve Juventus, Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla, puanını 62'ye yükselten Juventus, puan tablosunda 3. basamaktaki yerini korudu. Juventus, lider Inter'in 12, ikinci sıradaki Milan'ın 1 puan gerisinde yer alıyor. 32 puanda kalan Genoa ise bu sezon ligdeki 12. mağlubiyetini yaşadı.

Juventus'ta yedekler arasında yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu mücadelede görev almadı.

Ligde oynanan diğer müsabakalarda Lazio, deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 yenerken, Napoli de deplasmanda Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti.

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Juventus Genoa'yı 3 golle geçti!
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