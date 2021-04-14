Paris Saint-Germain'den dev transfer planı! Ronaldo için yıldız isimleri gözden çıkardı...

Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de kazandığı birbirinden değerli başarıların ardından kariyerine Juventus'ta devam etmeye karar vermişti. 2018 yılında İtalyan ekibine transfer olan Ronaldo, son 3 sezonunu burada geçirdi.
Torino ekibinde, Real Madrid'de yakaladığı başarıların gölgesinde kalan dünya yıldızı, 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ötesini göremedi. Pirlo yönetiminde Serie A şampiyonluğundan da uzakta kalan Juventus, takım ekonomisini düzene sokmak için yüksek maliyeti bulunan Ronaldo'yu da elden çıkarmak istiyor.
Cristiano Ronaldo'nun da Pirlo yönetimindeki Juventus'tan memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği söylenenler arasında. Bu nedenlerle sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo için Fransız ekibi PSG, kapıda bekleyen kulüpler arasında yer alıyor.
Cristiano Ronaldo'nun transferi için dev bir plan ortaya koyan Paris ekibi, dünya starını kadrosuna katmak için yıldız isimlerini gözden çıkardı. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, PSG'de Neymar ve Mbappe'nin yaz transfer döneminde gönderilmesi ihtimaline karşın, Cristiano Ronaldo için şartlar zorlanacak.
AS, Ronaldo transferi için Moise Kean ve Mauro Icardi'nin gözden çıkarıldığı ve takasta kullanılmayı düşünüldüğünü yazdı. Pochettino yönetiminde kadroya girmekte zorlanan iki isim Ronaldo için Juventus'a teklif edilecek.
REAL MADRİD İHTİMALİ UZAK
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e dönme ihtimalinin de bulunduğu dış basında yazılan haberler arasındaydı. Ancak Real Madrid'in gözünü Mbappe'ye dikmesi, Ronaldo transferinden uzaklaştığını gösterdi.
Hem Mbappe hem de Neymar, sözleşmelerinin bitmesine sadece bir yıl kala bu yaz Paris'ten ayrılabilir. İki yıldız ismin PSG'den ayrılması durumunda Ronaldo'nun maaşını ödeyebilecek bir bütçe, PSG kasasında açılmış olacak.