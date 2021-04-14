Paris Saint-Germain'den dev transfer planı! Ronaldo için yıldız isimleri gözden çıkardı...

Cristiano Ronaldo'nun transferi için dev bir plan ortaya koyan Paris ekibi, dünya starını kadrosuna katmak için yıldız isimlerini gözden çıkardı. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, PSG'de Neymar ve Mbappe'nin yaz transfer döneminde gönderilmesi ihtimaline karşın, Cristiano Ronaldo için şartlar zorlanacak.