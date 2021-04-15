Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor
Giriş Tarihi: 15.4.2021 11:35 Son Güncelleme: 15.4.2021 12:01

: için takas iddiası! 'e gidiyor

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

forması giyen 'la gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basını, transfer dönemine damga vuracak bir takasla milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 'in yolunu tutabileceğini yazdı. İşte detaylar...

Serie A'da üst üste 9 kez şampiyon olan ancak bu sezon bir mucize olmazsa bu amacına ulaşamayacak olan transferde kolları sıvadı.

Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

Torino ekibi 2019 yılında 27.5 milyon Euro bedelle 'a gönderdiği 'i yeniden takıma kazandırmak istiyor.

Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

TRANSFERİN BEDELİ 50 MİLYON EURO

21 yaşındaki İtalyan futbolcu bu sezon kiralık olarak oynadığı Paris Saint Germain'de 37 maçta 18 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

Gazzetta dello Sport'un haberine göre; transferi 'a 50 milyon Euro'ya mal olacak ancak İtalyan ekibi bu ücreti düşürmek için takas ihtimalini de düşünüyor.

Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

MERİH DEMİRAL - MOISE KEAN TAKASI

'Kean - Demiral değişimi iki taraf için de ideal olacak' ifadesi kullanılan haberde menajeri 'nin milli futbolcumuzu Kean transferine karşılık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

İngiliz ekibinin Yerry Mina'nın istikrarsız performansı ve sakatlık sorunları sebebiyle kaliteli bir stoper arayışında olduğunun altı çizildi.

Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

"ANCELOTTI, MERİH'İN GELİŞİME KATKI VEREBİLİR"

Haberde ayrıca milli futbolcumuz 'ın çok yetenekli olduğu ancak 'ta yeteri kadar forma şansı bulamadığı ifade edildi.

Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

Merih'in 'a gitmesi durumunda daha fazla forma şansı bulacağı, 'nin de 23 yaşındaki ismin gelişimine katkı vereceği belirtildi.

Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

"KEAN İÇİN JUVENTUS'A DÖNMEK MANTIKLI"

Son olarak 'in de 'da Dominic Calvert-Lewin'in gerisinde kalacağı ve 'a transfer olmasının oldukça mantıklı olduğu vurgulandı.

Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor

İngiliz ekibinin takıma uyum sağlayamayan 'den para kazanma konusunda istekli olduğunun altı çizildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Genelgede sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağıyla ilgili önemli detay
Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için bütün senaryolar!
Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’
Son dakika | Bakan Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nin dibinde çok büyük tehlike! Görülmemiş seviyede...
Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay: Türk bayrağını babam gibi gururla taşıyacağım
Son dakika: Başika'da askeri üs bölgesine kalleş saldırı: Bir asker şehit oldu
Son dakika: Gerilimden sonra Fatih Terim için flaş iddia! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in o sözleri...
Galata Wind Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? Galata Wind halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir?
Bir Zamanlar Çukurova'da 40 yıllık bir sır daha ortaya çıkıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümünde neler yaşanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Merih Demiral için takas iddiası! Premier Lig'e gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA