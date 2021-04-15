Serie A'da üst üste 9 kez şampiyon olan ancak bu sezon bir mucize olmazsa bu amacına ulaşamayacak olan Juventus transferde kolları sıvadı.
Torino ekibi 2019 yılında 27.5 milyon Euro bedelle Everton'a gönderdiği Moise Kean'i yeniden takıma kazandırmak istiyor.
TRANSFERİN BEDELİ 50 MİLYON EURO
21 yaşındaki İtalyan futbolcu bu sezon kiralık olarak oynadığı Paris Saint Germain'de 37 maçta 18 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Moise Kean transferi Juventus'a 50 milyon Euro'ya mal olacak ancak İtalyan ekibi bu ücreti düşürmek için takas ihtimalini de düşünüyor.
MERİH DEMİRAL - MOISE KEAN TAKASI
'Kean - Demiral değişimi iki taraf için de ideal olacak' ifadesi kullanılan haberde Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin milli futbolcumuzu Kean transferine karşılık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
İngiliz ekibinin Yerry Mina'nın istikrarsız performansı ve sakatlık sorunları sebebiyle kaliteli bir stoper arayışında olduğunun altı çizildi.
"ANCELOTTI, MERİH'İN GELİŞİME KATKI VEREBİLİR"
Haberde ayrıca milli futbolcumuz Merih Demiral'ın çok yetenekli olduğu ancak Juventus'ta yeteri kadar forma şansı bulamadığı ifade edildi.
Merih'in Everton'a gitmesi durumunda daha fazla forma şansı bulacağı, Carlo Ancelotti'nin de 23 yaşındaki ismin gelişimine katkı vereceği belirtildi.
"KEAN İÇİN JUVENTUS'A DÖNMEK MANTIKLI"
Son olarak Moise Kean'in de Everton'da Dominic Calvert-Lewin'in gerisinde kalacağı ve Juventus'a transfer olmasının oldukça mantıklı olduğu vurgulandı.
İngiliz ekibinin takıma uyum sağlayamayan Moise Kean'den para kazanma konusunda istekli olduğunun altı çizildi.