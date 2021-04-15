Juventus forması giyen Merih Demiral'la son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basını, transfer dönemine damga vuracak bir takasla milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Premier Lig'in yolunu tutabileceğini yazdı. İşte detaylar...

Serie A'da üst üste 9 kez şampiyon olan ancak bu sezon bir mucize olmazsa bu amacına ulaşamayacak olan Juventus transferde kolları sıvadı.