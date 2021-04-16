İtalya'da yine hırsızlık olayı! Roma'nın yıldızı Chris Smalling soyuldu

FUTBOL DÜNYASINA YÖNELİK SOYGUNLAR

Seri A'da top koşturan futbolcular, menajerler ve diğer sporcular da çeşitli zamanlarda benzer olaylar yaşadı.

Bu yılın başında Juventus'un Amerikalı orta saha oyuncusu Weston McKennie, 27 Ocak'ta soyuldu. Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın geçen ekim ayında evine hırsızlar girdi ve 100 bin euro'luk değerli eşya çaldı.

Geçen Aralık ayında 1982 Dünya Kupası'nın kahramanı Paolo Rossi'nin cenaze töreni sırasında evine hırsızlar girdi. Rossi'nin eşi Federica Cappelletti, evine döndüğünde hırsızlık meydana geldiğini polise bildirdi.

Temmuz 2020'de Fiorentina'nın forveti Franck Ribery'nin evine giren hırsızlar, mücevherleri çaldı. Oyuncunun eşinin ve çocuklarının Münih'teyken meydana gelen olayda evdeki bazı el çantaları da alındı.