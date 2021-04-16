İtalya'da yine hırsızlık olayı! Roma'nın yıldızı Chris Smalling soyuldu

İtalya'da Roma forması giyen Chris Smalling, yaşadığı hırsızlık şokuyla sarsıldı. Silahlı kişiler İngiliz oyuncunun evine zorla girdi. Bu sabah meydana gelen olayda, saldırganlar sakatlığı nedeniyle evinde bulunan Smalling'i, eşi ve oğlu önünde tehdit etti. Evde bulunan mücevherler ile diğer değerli eşyalar alındı.
Smalling'in eşi Sam'in çağrısı sonrası Roma'nın 25 mil güneyindeki villaya polis geldi. Polis olayla ilgili soruşturmasına devam ederken, Roma destek için oyuncuyla ileşitime geçti.
Ntvspor'da yer alan habere göre, geçen sezon Roma'da kiralık oynadıktan sonra bonservisi Manchester United'dan alınan defans oyuncusu, dizindeki sakatlığı nedeniyle Perşembe günü Ajax ile yapılan maçta forma giyemedi.
FUTBOL DÜNYASINA YÖNELİK SOYGUNLAR
Seri A'da top koşturan futbolcular, menajerler ve diğer sporcular da çeşitli zamanlarda benzer olaylar yaşadı.
Bu yılın başında Juventus'un Amerikalı orta saha oyuncusu Weston McKennie, 27 Ocak'ta soyuldu. Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın geçen ekim ayında evine hırsızlar girdi ve 100 bin euro'luk değerli eşya çaldı.
Geçen Aralık ayında 1982 Dünya Kupası'nın kahramanı Paolo Rossi'nin cenaze töreni sırasında evine hırsızlar girdi. Rossi'nin eşi Federica Cappelletti, evine döndüğünde hırsızlık meydana geldiğini polise bildirdi.
Temmuz 2020'de Fiorentina'nın forveti Franck Ribery'nin evine giren hırsızlar, mücevherleri çaldı. Oyuncunun eşinin ve çocuklarının Münih'teyken meydana gelen olayda evdeki bazı el çantaları da alındı.