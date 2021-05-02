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Giriş Tarihi: 2.5.2021 16:01 Son Güncelleme: 2.5.2021 16:47

'un konuğu (CANLI)

Antalyaspor'un konuğu Göztepe CANLI

'in 39. haftasında evinde 'yi konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanıyor ve karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maç öncesinde Göztepe ligde 48 puanla 10, Antalyaspor ise 43 puanla 11. sırada bulunuyor. Antalyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanıyor ve karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maç öncesinde Göztepe ligde 48 puanla 10, Antalyaspor ise 43 puanla 11. sırada bulunuyor. Antalyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR 1 - 1 GÖZTEPE (İlk yarı sona erdi)

5' Fredy Ribeiro (pen) / 31' Esiti

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İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Eren, Nuri, Fredy, Ufuk, Amilton, Podolski
Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Kerim, Atınç, Berkan, Kubilay, Esiti, Diabate, Soner, Halil, Jahovic

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Antalyaspor'un konuğu Göztepe (CANLI)
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