Antalyaspor'un konuğu Göztepe (CANLI)

Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanıyor ve karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maç öncesinde Göztepe ligde 48 puanla 10, Antalyaspor ise 43 puanla 11. sırada bulunuyor. Antalyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...