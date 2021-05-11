Süper Lig'de güncel puan durumu ve haftanın maçları!

ÖNCE İKİLİ AVERAJA BAKILACAK

Süper Lig'de bilindiği üzere önce ikili averaja bakılmaktadır. İkili averajın eşit olması durumunda ise genel averaja bakılacak. Bu yüzden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bugün atacakları ve yiyecekler goller de bir diğer önemli faktör olacak.

KÜME DÜŞME MÜCADELESİNDE KADER MAÇLARI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma savaşı da nefesleri kesiyor. Denizlispor'un vedasının ardından gözler bir alt lige düşecek 3 takıma çevrilirken, son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor ile 35 puanda kalan G.Birliği en kritik sınavlarına çıkacak.

ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞEBİLİR

38 puanlı Ankaragücü bugün final niteliğindeki maçta Kasımpaşa deplasmanında olacak. Başkent ekibi yenilirse, Kayserispor'un da en az 1 puan alması halinde lige veda edecek.