Süper Lig'de güncel puan durumu ve haftanın maçları!

Süper Lig'de kritik haftaya girildi ve zirve yarışında bugün düğüm çözülebilir. Geçen hafta Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu lider Beşiktaş Fenerbahçe'ye 2 ve Galatasaray'a karşı ise 3 puan önde ve şampiyonluğun en büyük adayı durumda. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir gözü de Beşiktaş maçında olacak.
SÜPER LİG'DE ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GÜN
Süper Lig'in 41. haftasında zirve yarışın mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik maçlara çıkacak. Lider Beşiktaş evinde Karagümrük'ü ağırlayacak. Fenerbahçe ise Kadıköy'de 3 maçtır gol yemeyen ve 17 maçtır kaybetmeyen Sivasspor'u konuk edecek. Diğer yandan küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Denizlispor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 3 büyük takımında bir gözü diğer maçlarda olacak.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BUGÜN BELLİ OLABİLİR
Lider Beşiktaş ligde 81 puanla lider durumda. Fenerbahçe 79 puanla 2. ve 78 puanla Galatasaray ise 3. sırada yer alıyor. Bugün Beşiktaş'ın yenmesi ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi diğer yandan Galatasaray'ın mağlup olması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer sonuçlara göre ise şampiyon takım son haftada netleşecek.
ÖNCE İKİLİ AVERAJA BAKILACAK
Süper Lig'de bilindiği üzere önce ikili averaja bakılmaktadır. İkili averajın eşit olması durumunda ise genel averaja bakılacak. Bu yüzden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bugün atacakları ve yiyecekler goller de bir diğer önemli faktör olacak.
KÜME DÜŞME MÜCADELESİNDE KADER MAÇLARI
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma savaşı da nefesleri kesiyor. Denizlispor'un vedasının ardından gözler bir alt lige düşecek 3 takıma çevrilirken, son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor ile 35 puanda kalan G.Birliği en kritik sınavlarına çıkacak.
ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞEBİLİR
38 puanlı Ankaragücü bugün final niteliğindeki maçta Kasımpaşa deplasmanında olacak. Başkent ekibi yenilirse, Kayserispor'un da en az 1 puan alması halinde lige veda edecek.
ERZURUMSPOR KADER MAÇINA ÇIKIYOR
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayıran ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor, bu sezonun son sınavına çıkıyor. Dadaşlar bugün Alanyaspor'u deplasmanda deviremezse küme düşmeyi garantiliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ MUCİZEYİ BEKLİYOR
Süper Lig'de kalmayı mucizelere bırakan G.Birliği, Göztepe'yi Eryaman Stadı'nda ağırlıyor. Son 2 haftada 6 puan alıp diğer rakiplerinin ise kayıplarını bekleyecek.
Tarihinde ilk defa 21 takımla oynanan ve ilk kez 4 takımın küme düşeceği sezonda Yeni Malatya ve Başakşehir, bu hafta puan almaları halinde diğer maçlara bakmaksızın Süper Lig'de yollarına devam etmeyi garantileyecek. 43 puanla küme düşme hattının üzerinde olan Antalyaspor haftayı bay geçecek takım olacak. Kasımpaşa-Ankaragücü mücadelesi tüm dengeleri değiştirecek maç olarak öne çıkıyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU