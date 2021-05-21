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Giriş Tarihi: 21.5.2021 10:19 Son Güncelleme: 21.5.2021 10:47

Son dakika: Feghouli 'dan ayrılıyor, yeni takımı...! Transferde detayı

Hüseyin Ekici
Son dakika: Feghouli Galatasaray'dan ayrılıyor, yeni takımı...! Transferde Valbuena detayı

Son dakika... 'de sezonu Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamlayan 'da gözler yeni döneme çevrildi. 19 Haziran'da yapılacan başkanlık seçimi gündemin 1 numaralı maddesi durumunda ancak bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda alınacak isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak konusu. Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Feghouli'nin gönderileceği konuşulurken, basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Süper Lig ikinci sırada bitiren Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar başladı. 19 Haziran'da yapılacak seçimle yeni başkan belli olacak. Hemen hemen tüm adayların Fatih Terim'le çalışmak istemesi, yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın deneyimli hocayla yola devam edeceği anlamına geliyor. Gelecek sezon için bir rapor hazırlayan Terim'in gönderilmesini istediği isimler de belli olmaya başladı.

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve takıma neredeyse hiç katkı veremeyen Sofiane Feghouli dönemi sona erecek.

Cezayirli oyuncu ile yolların ayrılacak olmasının en büyük nedeni ise yıllık kazancı. Sarı-kırmızılı kulüp, 3.8 milyon euro maaş alan yıldız futbolcuyu yeni sezonda takımda düşünmüyor.

Cezayir basını da bu haberleri doğrular nitelikte bir iddia ortaya attı. Cimbom'un elden çıkarmak istediği Cezayirli isme Yunan ekibi Olympiakos'un talip olduğu ifade edildi. Bu transferin gerçekleşmesi için ise tek şartın Feghouli'nin maaşında indirime gitmesi olarak gösteriliyor.

VALBUENA ETKİSİ YAPABİLİR...

Galatasaray'ın ise 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu serbest bırakacağı ve herhangi bir bonservis talebinin olmadığı yazıldı. Fatih Terim'in geçmiş yıllarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Feghouli'nin bu sezon 22 maçta sadec 2 gol-4 asistlik katkı yaptı ve deneyimli hocanın gözünden düştü.

Öte yandan Feghouli'nin Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Olympiakos'u tercih edebileceği ifade edildi.

Yunan basınından Sport 24 de Feghouli-Olympiakos haberini manşetine yaşadı. Haberin detaylarında ise Feghouli için 'tuzlu bir tercih' olabileceği ifade edilerek oyuncunun yıllık maaşına gönderme yapıldı.

Sport 24'te yer alan haberde Olympiakos'un 31 yaşındaki futbolcuya Galatasaray kadar yüksek bir maaş veremeyeceğini ancak bonuslarla dolu bir sözleşme önereceği belirtildi.

2 yıl önce Fenerbahçe'den alınan Valbuena'nın büyük katkı sağladığı hatırlatılarak, Feghouli'nin de benzer bir performans sergileyebileceğine vurgu yapıldı.

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Son dakika: Feghouli Galatasaray'dan ayrılıyor, yeni takımı...! Transferde Valbuena detayı
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