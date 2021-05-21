Son dakika: Feghouli Galatasaray'dan ayrılıyor, yeni takımı...! Transferde Valbuena detayı

VALBUENA ETKİSİ YAPABİLİR...

Galatasaray'ın ise 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu serbest bırakacağı ve herhangi bir bonservis talebinin olmadığı yazıldı. Fatih Terim'in geçmiş yıllarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Feghouli'nin bu sezon 22 maçta sadec 2 gol-4 asistlik katkı yaptı ve deneyimli hocanın gözünden düştü.