Beşiktaş'ta Valentin Rosier tamam, sıra Sporting Lizbon'da

ARTURO VİDAL İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREDE

Bu arada İnter'den bu sezon ayrılması beklenen Arturo Vidal için Zenit'ten sonra Beşiktaş da devreye girdi. 34 yaşındaki yıldız için İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve Vidal'in seçenekleri arasında Türkiye olduğu belirtildi. Daha önce Meksika kulübü Club America'nın kadrosuna katmak istediği Vidal, kendisine yöneltilen teklifi reddetmişti.