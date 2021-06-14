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Giriş Tarihi: 14.6.2021 14:41 Son Güncelleme: 14.6.2021 14:43

Son dakika: Buffon 26 yıl sonra 'ya dönüyor!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Buffon 26 yıl sonra Parma'ya dönüyor!

Son dakika... İtalyan efsane Buffon, emekli olmayacak ve İtalya 2. Ligi'nde mücadele eden 'ya transfer olacak. 2 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 43 yaşındaki kaleci, 26 yıl sonra Parma'ya dönecek.

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... İtalyan devi ile sözleşmesi sona eren , aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmama kararı aldı.

43 yaşında olmasına rağmen futbola devam edecek olan Buffon, 26 yıl sonra eski takımı 'ya dönecek.

İtalyan gazeteci 'nun haberine göre, Buffon Parma'ya döneceğini doğruladı. İtalya 2. Ligi'nde mücadele eden Parma ile 2 yıllık kontrat yapacak olan Buffon, futbolu Parma'da bırakmayı planlıyor.

İlerlemiş yaşına rağmen geçtiğimiz sezon 14 kez Juventus'un kalesini koruyan Buffon, toplamda 9 gol yerken, 6 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

Buffon, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 2023'te kariyerine nokta koyması bekleniyor.

(Buffon'un Parma yıllarından bir kare)

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