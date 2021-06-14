Son dakika: Buffon 26 yıl sonra Parma'ya dönüyor!

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi sona eren Gianluigi Buffon, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmama kararı aldı.
43 yaşında olmasına rağmen futbola devam edecek olan Buffon, 26 yıl sonra eski takımı Parma'ya dönecek.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Buffon Parma'ya döneceğini doğruladı. İtalya 2. Ligi'nde mücadele eden Parma ile 2 yıllık kontrat yapacak olan Buffon, futbolu Parma'da bırakmayı planlıyor.
İlerlemiş yaşına rağmen geçtiğimiz sezon 14 kez Juventus'un kalesini koruyan Buffon, toplamda 9 gol yerken, 6 müsabakada ise kalesini gole kapattı.
Buffon, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 2023'te kariyerine nokta koyması bekleniyor.
(Buffon'un Parma yıllarından bir kare)