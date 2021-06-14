Son dakika: Buffon 26 yıl sonra Parma'ya dönüyor!

43 yaşında olmasına rağmen futbola devam edecek olan Buffon, 26 yıl sonra eski takımı Parma'ya dönecek.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Buffon Parma'ya döneceğini doğruladı. İtalya 2. Ligi'nde mücadele eden Parma ile 2 yıllık kontrat yapacak olan Buffon, futbolu Parma'da bırakmayı planlıyor.