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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Sterling tarih yazdı

Sterling tarih yazdı

İngiltere, Wembley’de Hırvatistan’ı Sterling’in golüyle devirip Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk kez grubuna galibiyetle başladı

EURO 2020 D Grubu ilk maçında İngiltere, Wembley'de oynanan karşılaşmada Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Hırvatistan'da Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın 90 dakika sahada kaldığı maçta İngiltere'ye galibiyeti Raheem Sterling 57'de attığı tek golle getirdi. Bu sonuçla birlikte İngilizler, Avrupa futbol şampiyonaları tarihinde ilk kez grup ilk maçını kazandı (Daha önceki 9 mücadelede 5 mağlubiyet, 4 beraberlik). Bu arada 17 yaş 349 günlük Jude Bellingham, 82. dakikada Harry Kane'in yerine oyuna dahil olarak Avrupa futbol şampiyonalarında forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı.


BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
İngilizler direksiyonu hiç bırakmadı
Milli Takımımız, İtalya'nın fizik gücüne ve önde yaptığı baskıya karşılık veremediği için yenildi. Yetenekli oyuncularına rağmen eski gücünden çok uzak olan Hırvatistan da bizim gibi İngiltere'nin fizik kalitesine ve hızlı hücumlarına direnemedi ve kaybetti. EURO 2020'de fizik gücü ile kalitesini birleştirecek ve hızlı oyuncularıyla çabuk atağa kalkacak takımlar ön plana çıkacak. İngiltere maç boyu Hırvatlara oyunun direksiyonunu bırakmadı. Sterling-Kane-Foden üçlüsü Hırvat savunmasına sürekli önde baskı yaptı. Özellikle kabına sığamayan Sterling attığı mükemmel golünün yanı sıra tükenmeyen enerjisiyle ve güçlü deparlarıyla İngiltere'yi hücuma taşıdı. Hocaları Southgate ile son Dünya Kupası'nda parlayan İngilizler, disiplinli oyunlarıyla kupada yine iz bırakacaklar.

AVUSTURYA SÜPER BAŞLADI
Grubu'nun açılış maçında dün Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası finallerindeki ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin 18. dakikasında Stefan Lainer, gelişine bir vuruşla Avusturya'yı öne geçirdi. 28'de ise Kuzey Makedonya, rakibin hatasını affetmeyen Goran Pandev'in golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla biterken 78'de Michael Gregoritsch, Avusturya'ya bir kez daha üstünlüğü getiren golü kaydetti. Teknik direktör Igor Angolovski'nin ekibi beraberlik için bastırsa da aradığını bulamadı. 89'da sahneye çıkan Marko Arnautovic, Avusturya'ya tarihi zaferini getiren golü atmayı başardı. Öte yandan Gregoritsch, Avrupa Şampiyonası tarihinin 700. golünü filelere gönderen isim olarak kayıtlara geçti.

DÜELLONUN GALİBİ HOLLANDA
AVRUPA Şampiyonası'nda C Grubu'nun gece seansında Hollanda, Ukrayna'yı kıran kırana geçen mücadele sonrası 3-2 mağlup etti. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten maçın 52. dakikasında Wijnaldum, Portakallar'ı öne geçirdi. 58'de ise Weghorst farkı 2'ye çıkardı ve Hollanda'ya büyük avantaj getirdi. Ancak pes etmeyen Shevchenko'nun ekibi, 75'te Yarmolenko ile umutlandı. 79'da da Yaremchuk eşitliği yakalayarak karşılaşmaya hareket getirdi. Son sözü ise Dumfries söyledi ve Hollanda'yı galibiyete taşıyan golü attı.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Son 8 hüviyeti var ama...
İlk yarı bittiğinde gol yoktu ve 10 hücum geliştiren Hollanda, 3 futbolcunun ayağına bakıyordu.Wijnaldum, De Jong ve 8 çalım girişimiyle bütün atakları yönlendiren Depay. 3 ay önce bizden 4 gol yiyen Hollanda, dörtlü defanstan vazgeçmiş, Frank de Boer takımı 3-5-2 dizmişti. İkinci yarının başında gelen gol öz güven getirdi Portakallar'a. Önde presle Ukrayna'yı bozuyorlar ve tüm takım oyuna katılıyordu. İkinci gol de gecikmedi ama Frank de Boer maç bitti edasında iki değişikliğe gitti. Hollanda en iyi futbolunu oynadığı 15 dakikanın sonunda Yarmolenko'nun nefis plasesi, sonra da Yaremchuk'un kafasıyla sobelenince Amsterdam buz kesti. 40 yaşından büyüklere "Gullit değil mi o?" dedirten stoper Ake'nin ortasıyla 6 dakika sonra Dumfries'in golüyle komadan çıktılar. Oyun temposu, 2-0'dan 2-2'ye gelen tabela, güzel bir 90 dakika izledik. Hollanda'da son 8 takımı hüviyeti var ama De Boer'un ehliyeti var mı, onu göreceğiz…

ÇAKIR'A EURO 2020 GÖREVİ
EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz arasında yarın oynanacak karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

JORGİNHO KUPAYI ISTIYOR
A Milli Takımımız ile aynı grupta bulunan İtalya'nın orta sahadaki önemli ismi Jorginho, Chelsea ile kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının kendisini bu şampiyonaya daha da motive ettiğini belirterek, "Aynı duyguları milli takımda da yaşamak istiyorum" dedi.

PORTEKİZ'DE POZİTİF VAKA
PORTEKIZ Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Manchester Cityli Joao Cancelo, Kovid-19'a yakalanması nedeniyle EURO 2020'de görev alamayacak. Yapılan açıklamada, Cancelo'nun yerine Manchester United'ın kadrosunda yer alan Diogo Dalot'un dahil edildiği belirtildi.

CASTAGNE'DEN KÖTÜ HABER
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika'nın Rusya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanan Belçika'nın sağ beki Timothy Castagne'den kötü haber geldi. Rus futbolcu Kuzyaev ile çarpışan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkmıştı. Belçika Teknik Direktörü Martinez, Castagne'nin turnuvayı kapadığını açıkladı.

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