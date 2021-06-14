Sterling tarih yazdı

EURO 2020 D Grubu ilk maçında İngiltere, Wembley'de oynanan karşılaşmada Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte İngilizler, Avrupa futbol şampiyonaları tarihinde ilk kez grup ilk maçını kazandı (Daha önceki 9 mücadelede 5 mağlubiyet, 4 beraberlik).BİR GÖRÜŞTakımımız, İtalya'nın fizik gücüne ve önde yaptığı baskıya karşılık veremediği için yenildi. Yetenekli oyuncularına rağmen eski gücünden çok uzak olan Hırvatistan da bizim gibi İngiltere'nin fizik kalitesine ve hızlı hücumlarına direnemedi ve kaybetti.İngiltere maç boyu Hırvatlara oyunun direksiyonunu bırakmadı. Sterling-Kane-Foden üçlüsü Hırvat savunmasına sürekli önde baskı yaptı.Hocaları Southgate ile son Dünya Kupası'nda parlayan İngilizler, disiplinli oyunlarıyla kupada yine iz bırakacaklar.Grubu'nun açılış maçında dün Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası finallerindeki ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin 18. dakikasında28'de ise Kuzey Makedonya, rakibin hatasını affetmeyen'in golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla biterken 78'deAvusturya'ya bir kez daha üstünlüğü getiren golü kaydetti. Teknik direktör Igor Angolovski'nin ekibi beraberlik için bastırsa da aradığını bulamadı.Öte yandan Gregoritsch, Avrupa Şampiyonası tarihinin 700. golünü filelere gönderen isim olarak kayıtlara geçti.AVRUPA Şampiyonası'nda C Grubu'nun gece seansında Hollanda, Ukrayna'yı kıran kırana geçen mücadele sonrası 3-2 mağlup etti. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten maçın 52. dakikasında Wijnaldum, Portakallar'ı öne geçirdi. 58'de ise Weghorst farkı 2'ye çıkardı ve Hollanda'ya büyük avantaj getirdi. Ancak pes etmeyen Shevchenko'nun ekibi, 75'te Yarmolenko ile umutlandı. 79'da da Yaremchuk eşitliği yakalayarak karşılaşmaya hareket getirdi.BİR GÖRÜŞSon 8 hüviyeti var ama...yarı bittiğinde gol yoktu ve 10 hücum geliştiren Hollanda, 3 futbolcunun ayağına bakıyordu.Wijnaldum, De Jong ve 8 çalım girişimiyle bütün atakları yönlendiren Depay.İkinci yarının başında gelen gol öz güven getirdi Portakallar'a. Önde presle Ukrayna'yı bozuyorlar ve tüm takım oyuna katılıyordu. İkinci gol de gecikmedi ama Frank de Boer maç bitti edasında iki değişikliğe gitti. Hollanda en iyi futbolunu oynadığı 15 dakikanın sonunda Yarmolenko'nun nefis plasesi, sonra da Yaremchuk'un kafasıyla sobelenince Amsterdam buz kesti.ortasıyla 6 dakika sonra Dumfries'in golüyle komadan çıktılar. Oyun temposu, 2-0'dan 2-2'ye gelen tabela, güzel bir 90 dakika izledik. Hollanda'da son 8 takımı hüviyeti var amaEURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz arasında yarın oynanacak karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.A Milli Takımımız ile aynı grupta bulunan İtalya'nın orta sahadaki önemli ismi Jorginho, Chelsea ile kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının kendisini bu şampiyonaya daha da motive ettiğini belirterek, "Aynı duyguları milli takımda da yaşamak istiyorum" dedi.PORTEKIZ Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Manchester Cityli Joao Cancelo, Kovid-19'a yakalanması nedeniyle EURO 2020'de görev alamayacak. Yapılan açıklamada, Cancelo'nun yerine Manchester United'ın kadrosunda yer alan Diogo Dalot'un dahil edildiği belirtildi.EURO 2020 B Grubu'nda Belçika'nın Rusya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanan Belçika'nın sağ beki Timothy Castagne'den kötü haber geldi. Rus futbolcu Kuzyaev ile çarpışan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkmıştı. Belçika Teknik Direktörü Martinez, Castagne'nin turnuvayı kapadığını açıkladı.