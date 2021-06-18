Oy verme işlemi başladı! G.Saray divan başkanını seçiyor

Seçim için oylama saat 10.00 itibariyle başladı ve 15.00'te sona erecek. Divan üyeleri, başkan adaylarından Aykutalp Derkan için sarı, Niyazi Yelkencioğlu için de kırmızı renk pusulasına oy verdi.

Toplam 2 bin 555 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim için 4 sandık kullanıldı.