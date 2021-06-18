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Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:16 Son Güncelleme: 18.6.2021 11:17

Oy verme işlemi başladı! G.Saray divan başkanını seçiyor

İHA
Oy verme işlemi başladı! G.Saray divan başkanını seçiyor

divan kurulu başkanını seçiyor! Oy verme işlemi saat 15.00’te bitecek. Divan üyeleri, başkan adaylarından için sarı, için kırmızı renk pusulasına oy veriyor. 2 bin 555 üye oy kullanma hakkına sahip. Seçim için 4 sandık kuruldu.

Spor Kulübü'nde divan kurulu başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Galatasaray, divan kurulu başkanını seçiyor.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen divan kurulu başkanlık seçiminde ile yarışıyor. Seçim divan başkanlığını en kıdemli üye sıfatıyla yaptı.

Seçim için oylama saat 10.00 itibariyle başladı ve 15.00'te sona erecek. Divan üyeleri, başkan adaylarından Aykutalp Derkan için sarı, Niyazi Yelkencioğlu için de kırmızı renk pusulasına oy verdi.

Toplam 2 bin 555 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim için 4 sandık kullanıldı.

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Oy verme işlemi başladı! G.Saray divan başkanını seçiyor
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