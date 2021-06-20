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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:57

Başkanı : Yeni sezonda hedefimiz ilk 5

DHA
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5

Fraport TAV Kulüp Başkanı , yeni sezonda hedeflerinin ilk 5'te yer alacak bir kadro kurmak olduğunu söyledi.

'de geçen sezonu 44 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Fraport TAV 'da yeni sezon öncesinde kadro ve transfer çalışmalarının yanı sıra, takıma maddi destek sağlanması için sponsorluk anlaşmaları devam ediyor. Son olarak Antalyaspor, Fraport TAV Havalimanı ile isim sponsorluğunu 1+1 yıllık uzattı. Kırmızı beyazlı kulübün başkanı , Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yeni sezon öncesi hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'YENİ SPONSORLUKLARI DUYURACAĞIZ'
Başkan Aziz Çetin, zorlu pandemi döneminde kulübe sponsor olarak destek olan herkese teşekkür etti. Başkan Çetin, "Kısa zamanda yeni sponsorluklar imzalayarak kulübe maddi destek sağlayacağız. Bunları da en kısa zamanda duyuracağız" dedi.

'TRANSFERDE ŞEHİR AVANTAJINI KULLANACAĞIZ'
Genç futbolculara yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip ekiplerinden biri olduklarını belirten Çetin, "Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip takımlarından biri olmanın yanı sıra en iyi tesislerine sahibiz. Şehir olarak insanların ve profesyonel futbolcuların yaşamak istediği bir şehirdeyiz. Bunun avantajını transfer döneminde kullanacağız" şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ LİGDE İLK 5'TE OLMAK'
Akdeniz kulübünün başkanı, yeni sezonda hedeflerinin ilk 5'te yer almak olduğunu vurguladı. Aziz Çetin, "Hedefimiz sportif başarı ve hep söylediğim gibi gönlümde kalan ilk 5'te kalmak ve orada devam etmek. Buna yönelik çalışmalarımız var. Bizim tecrübeli oyuncularla karma bir takımımız olacak. Alınacak oyuncularımız olacak. Bunu da teknik direktörümüz 'a sormadan transfer etmemiz diye bir şey yok. Hocamız transferini istediği kadroyu verir, biz de içerisinden bize uygun olanı alırız" ifadelerini kullandı.

'PODOLSKİ'YE VEDA MESAJI YAYINLADIK'
Alman yıldız 'nin takımdan ayrılmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı sitemle ilgili konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Takımımızın futbol şube sorumlusu kendisiyle görüşüp teşekkür etti. Biz bir kurumuz, bu teşekkürler toplu olarak mı bekleniyor, bilmiyorum ama gereğini yaptık. Daha sonrasında da kulübün resmi sitesinden de kendisine teşekkür mesajı paylaştık" dedi.

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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5
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