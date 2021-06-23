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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor

Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu, dün Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Genel Kurul Divan Başkanı , törende ilk olarak Başkan Elmas'a mazbatasını verdi. Daha sonra yönetim kurulunun yanı sıra denetim, sicil ve disiplin kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Törenden sonra konuşan Başkan Elmas, "Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız" dedi.

FUTBOL ŞUBESİ GÜN'E EMANET
Mazbata alımından sonra görev dağılımı şöyle oldu: Başkan Burak Elmas, 2. Başkan , Başkan Yardımcısı , Başkan Yardımcısı , Genel Sekreter , Hukuktan Sorumlu Yönetici Rezan Epözdemir, Futboldan Sorumlu Yönetici Işıtan Gün, Basketboldan Sorumlu Yönetici Reha Keskin.

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