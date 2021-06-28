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Giriş Tarihi: 28.6.2021 11:11 Son Güncelleme: 28.6.2021 11:13

Galatasaray'a iyi haber: İki yıldız veda edecek! EURO 2020'de harikalar yaratmıştı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Galatasaray'a iyi haber: İki yıldız veda edecek! EURO 2020'de harikalar yaratmıştı...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında karşılacağı PSV ilk idmanını gerçekleştirdi. PSV, teknik direktörü Roger Schmidt, EURO 2020'de Hollanda formasıyla üst düzey performans ortaya koyan Denzel Dumfries ve Malen ile ilgili konuştu. Oyuncularından gurur duyduğunu ifade eden Schmidt, transferle ilgili de yorum yaptı.

Hollanda milli takımı dün akşam oynanan karşılaşmada Çekya'ya 2-0 mağlup oldu. Tomas Holes ve Patrik Schick'in gollerine engel olamayan Hollanda, turnuvadan elendi. EURO 2020'ye damgasını vuran sağ bek Denzel Dumfries ise fiyatını katladı. Çekya maçında da takımının en iyilerinden biri olan Dumfries'in bu yaz transfer olması bekleniyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİNİNDE YILDIZ GOLCÜ TRANSFER OLUYOR!

PSV'nin yıldız golcüsü Malen'in bu yaz transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında karşı karşıya geleceği PSV'de forvet Donyell Malen dünkü Çekya maçına da ilk 11'de başladı fakat De Ligt'nin oyundan atılması sonrası yerini Promes'e bıraktı.

MALEN ASİST YAPTI DUMFRİES GOL ATTI!

Avusturya karşısında PSV'li oyuncuların iş birliği vardı. Malen golde asisti yapan isim olurken sağ bek Dumfries golü attı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

AYRILIĞI AÇIKLADI!

PSV teknik direktörü Schmidt, PSV gibi bir kulübün bu oyuncuları uzun süre elinde tutma şansının az olduğunu ifade ederken 'Hem Malen hem de Denzel büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Bu yaz onları kaybedebiliriz...

'Eğer kalırlarsa bu benim için harika olacak fakat kendimizi gelecek sezona hazırlamalıyız.' dedi.

MALEN VE DUMFRİES GALATASARAY MAÇLARINDA OLMAYABİLİR!

Galatasaray ile PSV Eindhoven, ilk maçı Hollanda'da 20 veya 21 Temmuz'da oynayacak. İkinci karşılaşma ise İstanbul'da 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

PSV eğer Malen ve Dumfries'i satarsa bu oyuncular Galatasaray eşleşmesinde kadroda olmayacak.

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Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Galatasaray'a iyi haber: İki yıldız veda edecek! EURO 2020'de harikalar yaratmıştı...
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