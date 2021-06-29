Son dakika: Atilla Szalai'den transfer açıklaması! "Fenerbahçe istediği gibi teklif alana kadar..."

Elimizden gelenin fazlasını yaptık, Almanya'yı yenebilirdik. Turu geçme fırsatı elimizin ucuna kadar gelmişti. Tek üzüntüm Portekiz'e karşı daha iyi oynayamamamız oldu. Belçika-Portekiz maçını izlerken, Belçika karşısında biz olabilirdik diye içimden geçirdim.

Macaristan Milli Takımı'nda oynadığım için çok gururluyum. Taraftarlar bize inanılmaz destek oldu. Bir rüya gibiydi. Yaşadıklarımın farkında olmak için birkaç haftaya daha ihtiyacım var.