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Giriş Tarihi: 29.6.2021 16:22 Son Güncelleme: 29.6.2021 16:31

Son dakika: Atilla Szalai'den transfer açıklaması! "Fenerbahçe istediği gibi teklif alana kadar..."

Hüseyin Ekici
Son dakika: Atilla Szalai'den transfer açıklaması! Fenerbahçe istediği gibi teklif alana kadar...

Son dakika... Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, Macaristan formasıyla EURO 2020'de gösterdiği performansla turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Ölüm Grubu olarak değerlendirilen; Portekiz, Fransa ve Almanya'nın yer aldığı grupta 2 puan toplayan ve son dakikalara kadar son 16'ya kalma şansını kovalayan Macaristan, herkesin beğenisi kazandı. Takımın önemli parçalarından biri olan sarı-lacivertli savunmacı Szalai'nin adı da dev takımlarla anılıyor. 23 yaşındaki stoper, ülkesinin basınına verdiği röportajda EURO 2020'yi değerlendirirken, transfer iddiaları için de konuştu.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... EURO 2020'de iz bırakan takımlardan biri de Macaristan oldu. Turnuvanın en zor grubunda, puan alması bile mucize olarak değerlendirilen Macarlar, son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra Almanya'dan da puan almayı başardı. Öyle ki grubun son maçında Almanya'yı yenerek son 16'ya kalmaya çok yaklaştılar. Macaristan'ın başarısındaki önemli isimlerden biri ise Fenerbahçe'li Szalai oldu.

Szalai, Macaristan basınından Nemzetisport'a özel bir röportaj verdi. 23 yaşındaki savunmacı hem EURO 2020'yi hem de hakkında çıkan transfer dedikodularını yorumladı. İşte Szalai'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"ELİMİZİN UCUNDAN KAÇTI..."

"Macaristan'da Puşkaş Arena'da oynamak, Münih'te sahaya çıkmak tarif edilemez bir duyguydu. Dünyanın en güçlü üç milli takımına karşı mücadele ettik. Hatta Fransa ve Almanya karşısında iyi sonuçlar elde ettik.

Elimizden gelenin fazlasını yaptık, Almanya'yı yenebilirdik. Turu geçme fırsatı elimizin ucuna kadar gelmişti. Tek üzüntüm Portekiz'e karşı daha iyi oynayamamamız oldu. Belçika-Portekiz maçını izlerken, Belçika karşısında biz olabilirdik diye içimden geçirdim.

Macaristan Milli Takımı'nda oynadığım için çok gururluyum. Taraftarlar bize inanılmaz destek oldu. Bir rüya gibiydi. Yaşadıklarımın farkında olmak için birkaç haftaya daha ihtiyacım var.

"FENERBAHÇE EVET DİYENE KADAR BURADAYIM"

Başarılı bir sezonu geride bıraktım, 56 maç oynadım topladım ve kariyerimin en iyi yılıydı. Hem milli takım hem de Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirdim. Fenerbahçe'yle şampiyonluğu son maçta kaybettik, umarım seneye bunu telafi ederiz.

Transfer için sorulan soruların cevabı belli. Ben Fenerbahçe'nin futbolcusuyum ve İstanbul'da mutluyum, burada oynama şansı buluyorum. Kontratım devam ediyor ancak tabii ki kendimi daha büyük liglerde oynarken hayal ediyorum. Bunun için çok çalışıyorum.

Adımın büyük takımlarla anılması benim için onur. Şu an benim için önemli olan oynamak ve Fenerbahçe'de oynuyorum. İyi bir kulüpteyim, gelişebilirim ve başarı için savaşabilirim.

Fenerbahçe, benim için istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım.

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Son dakika: Atilla Szalai'den transfer açıklaması! "Fenerbahçe istediği gibi teklif alana kadar..."
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