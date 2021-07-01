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Giriş Tarihi: 1.7.2021 22:34 Son Güncelleme: 1.7.2021 22:37

Fenerbahçe sezon açılışını yaptı

DHA
Fenerbahçe sezon açılışını yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun ilk idmanı, Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız eşliğinde gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki zemin yenileme işlemi sebebiyle Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Saat 19.00'da başlayan antrenmanda core ve denge çalışmalarının ardından topla aktivasyon çalışması yapıldı.

İdman koşu çalışmalarıyla sona erdi. Antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız eşliğindeki ilk idmanda sarı-lacivertli ekibe yeni dahil olan Serdar Dursun ve Steven Caulker da takımla birlikte çalıştı. Sarı-lacivertlilerde milli oyuncular ve Diego Perotti idmanda yer almadı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe sezon açılışını yaptı
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