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Giriş Tarihi: 5.7.2021 13:31 Son Güncelleme: 5.7.2021 13:39

Galatasaray'ın rakibi PSV'de Malen ve Dumfries sürprizi!

Galatasaray'ın rakibi PSV'de Malen ve Dumfries sürprizi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi olan PSV, Almanya'da yapacağı kamp öncesi kadrosunu açıkladı. PSV'nin kamp kadrosunda Donyell Malen ve Denzel Dumfries yer almadı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme 1.turda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan PSV'de sürpriz bir gelişme yaşandı. PSV'nin Almanya kamp kadrosu açıklandı.

DUMFRİES VE MALEN KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV'nin kamp kadrosunda Donyell Malen ve Denzel Dumfries yer almadı.

MOSTAFA MOHAMED'DEN GALATASARAY'A SEVİNDİRİCİ HABER

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'de korkulan olmadı ancak golcü futbolcunun tedavisinin 15 gün süreceği öğrenildi. Mısırlı oyuncunun çekilen MR'ında, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştı. İki hafta sağlık ekiplerine emanet edilen Mohamed'in Devler Ligi ön elemesinde 20-21 Temmuz'da oynanacak PSV maçında forma giyeceği belirtildi.

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Galatasaray'ın rakibi PSV'de Malen ve Dumfries sürprizi!
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