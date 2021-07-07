Galatasaray'dan transfer açıklaması! "Mali tablomuzu bozacak..."

Galatasaray Yönetim Kurulu sözcüsü Remzi Sanver, sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taraftarın merakla beklediği transfer çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Sanver, mali yapıyı bozacak hamleler yapmayacaklarını söyledi.
Transfer sürecinin Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in çalışmaları doğrultusunda ilerlediğini belirten Sanver, şöyle konuştu:
"Mali tablomuzu bozacak hamlelerle Galatasaray'ın geleceğini ipotek altına almaya hakkımız yok. Şeffaflık konusundaki eleştirilerimizi anladığımızı, saygıyla karşıladığımızı belirtmek isterim.
Rakiplerimizin yapmadığını yapmak transfer sürecimizi ciddi şekilde etkilerdi. Kamuoyundan bilgi saklamak gibi bir düşüncemiz yok.
Süreç başkanımız Burak Elmas ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in ortak çalışmalarıyla yürütülüyor."