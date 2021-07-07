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Giriş Tarihi: 7.7.2021 14:29 Son Güncelleme: 7.7.2021 14:29

Galatasaray'dan transfer açıklaması! "Mali tablomuzu bozacak..."

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Mali tablomuzu bozacak...

Galatasaray Yönetim Kurulu sözcüsü Remzi Sanver, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının Başkan Burak Elmas ve deneyimli teknik adam Fatih Terim'in ortak çalışmalarıyla devam ettiğini dile getiren Sanver, "Mali tablomuzu bozacak hamlelerle Galatasaray'ın geleceğini ipotek altına almaya hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu sözcüsü Remzi Sanver, sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taraftarın merakla beklediği transfer çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Sanver, mali yapıyı bozacak hamleler yapmayacaklarını söyledi.

Transfer sürecinin Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in çalışmaları doğrultusunda ilerlediğini belirten Sanver, şöyle konuştu:

"Mali tablomuzu bozacak hamlelerle Galatasaray'ın geleceğini ipotek altına almaya hakkımız yok. Şeffaflık konusundaki eleştirilerimizi anladığımızı, saygıyla karşıladığımızı belirtmek isterim.

Rakiplerimizin yapmadığını yapmak transfer sürecimizi ciddi şekilde etkilerdi. Kamuoyundan bilgi saklamak gibi bir düşüncemiz yok.

Süreç başkanımız Burak Elmas ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in ortak çalışmalarıyla yürütülüyor."

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Galatasaray'dan transfer açıklaması! "Mali tablomuzu bozacak..."
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