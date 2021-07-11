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Giriş Tarihi: 11.7.2021

10 transfer yapsak da garanti değil!

10 transfer yapsak da garanti değil!

Terim’den ince mesajlar: “Transferler için olağanüstü çalışan bir başkanımız var. Gecikmiş olabilir, çoğu zaman gecikiyoruz. Çıkıp oynayacağız. 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Transferler için olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var" diyen İmparator, şunları söyledi: "Endişeyi de hissedebiliyorum. PSV yaklaşıyor, hâlâ olmadı falan diye... Bunlara gerek yok. Uğraşılıyor hem de günün her saati. Görüşmeleri bizatihi başkanımız yapıyor, Galatasaraylılar rahat olsun. Hangi takım olursa olsun çıkıp oynayacağız, 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok, yapmasak da onların garantisi yok."

TAMAM OLDUĞU YILI HATIRLAMIYORUM!
"Eylüle kadar zamanımız var. Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum." Maçı da yorumlayan Terim, "Fizik olarak yol aldığımız ortada. Oyuncularım da konsantre, oynanan oyun, özellikle ilk yarı hoşuma gitti. Çok pozisyon bulmamız iyi. Pas oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bölgeleri iyi geçtik, güzel de goller attık. Genç arkadaşlarımın performanslarından memnunum" dedi.

DEVRE ARASINDA BAŞ BAŞA
MAÇI protokol tribününden izleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in yanına gitti. Elmas'a önce yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm ve kulübün sponsorlarından Erden Timur eşlik etti. Daha sonra Aküzüm ile Timur ayrılırken, Başkan Elmas ile tecrübeli çalıştırıcı bir süre baş başa sohbet etti. Terim ile Elmas'ın konuşurken ağızlarını elleriyle kapatmaları dikkat çekti.

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10 transfer yapsak da garanti değil!
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