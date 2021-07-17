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Giriş Tarihi: 17.7.2021 09:52 Son Güncelleme: 17.7.2021 10:14

Sivasspor, Dimitrios Goutas’ı transfer etti

DHA
Sivasspor, Dimitrios Goutas’ı transfer etti

Demir Grup Sivasspor, Yunan defans oyuncusu Dimitrios Goutas'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Yunan futbolcu Dimitrios Goutas ile sözleşme imzaladı. Stoper olarak görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da Başkan Yardımcısı Erdoğan Bozatlı'nın katılımı ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Dimitrios, 4 Nisan 1994'te Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. Futbola AO Xanthi U19 takımında başlayan Dimitrios; Olympiakos, KV Kortrijk, VV St. Truiden, Lech Poznan ve Atromitos Athen takımlarında forma giydi. Kariyerinde 240 maça çıkan deneyimli futbolcu 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

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Sivasspor, Dimitrios Goutas’ı transfer etti
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