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Giriş Tarihi: 27.7.2021 13:53

PSV Eindhovenlı futbolcu Donyell Malen, Borussia Dortmund antrenmanına çıktı

AA
PSV Eindhovenlı futbolcu Donyell Malen, Borussia Dortmund antrenmanına çıktı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven'da forma giyen Donyell Malen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, bugünkü antrenmana katılan Malen'in transferi konusunda PSV ile anlaşmaya varıldığı, 22 yaşındaki oyuncuyla Hollanda kulübü arasındaki ufak pürüzlerin halledilmesinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, yıldız oyuncusu Jadon Sancho'yu 85 milyon avro karşılığında Manchester United'a yollayan Borussia Dortmund, Malen için kasasından 30 milyon avro çıkaracak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında yarın karşılaşacağı PSV Eindhoven'da Donyell Malen, 116 maçta 55 kez ağları sarstı.

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PSV Eindhovenlı futbolcu Donyell Malen, Borussia Dortmund antrenmanına çıktı
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