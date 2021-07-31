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Giriş Tarihi: 31.7.2021 15:28 Son Güncelleme: 31.7.2021 15:33

Real Madrid'den David Alaba'ya servet! Bedavaya geldi maliyeti 145 milyon euro...

Real Madrid'den David Alaba'ya servet! Bedavaya geldi maliyeti 145 milyon euro...

Real Madrid'in Bayern Münih'ten yeni transferi David Alaba'nın maaşı dudak uçuklattı. Alman basınında yer alan haberlerde Avusturyalı yıldızın yıllık ücreti herkesi şaşkına çevirdi. Alaba, Real Madrid'de takımdan ayrılan kaptan Sergio Ramos'un 4 numaralı formasını giyecek.

Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra Real Madrid'e transfer olan David Alaba'nın maaşı basına sızdırıldı. Avusturyalı yıldız, İspanyol ekibinden servet niteliğinde yıllık maaş kazanacak. Alaba, Real Madrid'de takımdan ayrılan Sergio Ramos'un 4 numaralı formasını giyecek.

Der Spiegel'in haberine göre, Avusturyalı yıldızın önümüzdeki 5 sezonda Real Madrid'den kazanacağı toplam miktar 115 milyon Euro'nun üzerinde.

Haberde yıllık garanti ücreti 19,5 milyon Euro olan Alaba'nın ailesine 6 milyon euro ödeme yapıldığı belirtildi.

Bonservisi elinde İspanya'ya gelen 29 yaşındaki futbolcuya 17,7 milyon Euro imza parası veren Real Madrid, menajer işlemleri için kasasından 5,2 milyon Euro çıkardı.

Tüm bu harcamalara bakıldığında David Alaba'nın İspanyol kulübüne toplam maliyeti 145 milyon Euro'yu buluyor.

David Alaba, geçen sezon Bayer Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 2 gol attı ve 7 asist kaydetti.

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Real Madrid'den David Alaba'ya servet! Bedavaya geldi maliyeti 145 milyon euro...
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